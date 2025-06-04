Дойдет до пакетов? В России из-за больших потерь на фронте продают странные гробы (фото)

Это не об осознанной заботе об окружающей среде, а о стремлении сократить расходы на погребение погибших оккупантов

В России набирает популярность новый "тренд", красноречиво свидетельствующий о масштабах потерь, что армия РФ несет в агрессивной войне против Украины. Речь идет о массовом росте спроса на… картонные гробы.

Впервые информация об этом появилась в российском Telegram-канале, а затем подхватили и пропагандистские СМИ, пытаясь представить новую похоронную моду как заботу об экологии. Мол, гробы из плотного картона быстрее разлагаются в почве — всего за полгода, тогда как деревянные — десятилетиями.

Впрочем, за пределами официального нарратива причина роста интереса к таким "эко-альтернативам" значительно иная — цена. По словам самих продавцов, похоронить человека в картонной коробке стоит в разы дешевле. Обычный гроб из картона обойдется в 1,5-6 тысяч рублей (примерно 450-1800 гривен), а деревянные — от нескольких тысяч до более миллиона рублей.

Для сравнения – цены на классические гробы в одном из российских интернет-магазинов. Деревянные лакированные гробы стоят в среднем 20 000 рублей, что почти в 4 раза дороже.

Доступность, экономия средств и массовый характер захоронений – основные движители этого нового спроса. И хотя на этикетках и звучит слово "эко-тренд", в реальности речь идет не об осознанной заботе об окружающей среде, а о стремлении сократить расходы на погребение погибших, которых в российской армии за время полномасштабной войны с Украиной становится все больше.

К слову, 3 июня 2025 года Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что только с начала года потери живой силы армии РФ превысили 200 тысяч человек.

Как видим, в ситуации постоянных потерь противника на передовой, картонные гробы стали бюджетной и оперативной альтернативой традиционным захоронениям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в течение мая оккупанты заметно активизировали свои наступательные действия на Запорожском направлении.