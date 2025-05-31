Россияне слезно жалуются, что их пытались массово отравить в одном из городов РФ

Экологи заверили, что нарушений нет

В ночь на субботу, 31 мая, жители российской Казани массово начали жаловаться на резкий химический запах, распространившийся в нескольких районах города. Удушье и сырая вонь охватили большую часть территории населенного пункта.

Об этом жители жаловались в комментариях Telegram-канала городского совета. По словам местных, люди просыпались с болью и тошнотой.

Региональные издания сообщали, что экологи якобы взяли пробы воздуха, однако не выявили нарушений. Вместе с тем, они заявляют, что причиной запаха является не газ, как уже успели подумать местные, а определенный химикат.

Жители считают, что неизвестные сбросили 200-литровую бочку с опасным веществом возле газовой подстанции, из-за чего люди призывали плотно закрыть окна и пользоваться масками.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в российском Нижневартовске местная жительница организовала так называемую "фабрику смертей" — заключала фиктивные браки с одинокими мужчинами, после чего те отправлялись на войну. После гибели женщина получала денежные компенсации от государства.