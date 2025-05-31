Сильное задымление видно из годовых районов Москвы

В России в Подмосковье загорелся мощный пожар. Предварительно возгорание зафиксировано в Красногорске на заводе по производству резиновой обуви.

Об этом сообщают РосСМИ. Отмечается, что над городом поднялся огромный столб черного дыма.

Заметим, что некоторые паблики пишут, что в Подмосковье якобы загорелись складские помещения, а не завод. Однако, учитывая степень задымления, можно указать, что пожар возник немалый.

"Сильный пожар в Красногорске Московской области. По информации Mash, горит предприятие по производству резиновой обуви. По словам жителей, черные клубы дыма видны из разных районов столицы", — говорится в сообщении.

Также некоторые росСМИ утверждают, что пожар охватил складские помещения с обувью. Пока в России официально не комментировали причины возникновения пожара, а также, что именно он горит. Однако россияне уже жалуются на едкий запах гари и сильное задымление.

Добавим, что вероятнее всего пожар охватил завод "Колесник", который находится в поселке Новый, владение 1. Это предприятие специализируется на производстве обуви из ЭВА (этиленвинилацетата) для мужчин, женщин и детей.

Напомним, недавно в России мощно горел завод, производящий продукцию для ПВО и ракет С-300. Над местом воспламенения поднимался мощный столб дыма.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Липецкой области украинские дроны подожгли важное российское предприятие. Речь идет об "Елецком элементном заводе" (ПАО "Энергия"), который работает на российскую оккупационную армию и производит химические источники тока.