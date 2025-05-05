Могила масона и древние кресты: как выглядит старинное кладбище в Днепре (видео)

Некоторые захоронения здесь двухсотлетней давности, однако не все имеют даты

В Днепре есть старинное кладбище, некоторые могилы которого имеют двухсотлетнюю историю. Здесь есть захоронение известного майора Дедалки, а также могила, которую приписывают загадочному масону.

"Телеграф" расскажет, что известно о старинном кладбище в Днепре и кто там похоронен.

Древнее кладбище в Днепре с необычными могилами находится на левом берегу в бывшем рабочем поселке Чапли, пишет dnpr.com.ua. Оно уникально тем, что это единственное такое старинное кладбище в городе. Некоторым могилам здесь уже более двух столетий.

По словам начальницы Управления по вопросам охраны культурного наследия Днепровского горсовета Надежды Лиштвы, одна из самых древних могил на кладбище в Чаплях — это могила майора Осипа Яковлевича Дедалко.

"Она датируется 1822 годом, а родился он в 1757 году. Информации о нем можно найти немного. Умер в 1822 году", — рассказала Лиштва.

При этом начальница управления отмечает, что вероятно на этом кладбище в Чаплях есть и более старые могилы. Однако проблема в том, что на надгробиях нет дат, поэтому идентифицировать их практически невозможно.

Еще одно захоронение, которое привлекает внимание историков и местных жителей — это "могила масона". Так называли место, где стоит надгробие с высеченным в камне треугольником. Однако, по словам Надежды Лиштвы, это скорее местная легенда.

"Многие смеются в соцсетях, что это могила масона. На самом деле никаких сведений, конечно, нет, но именно отсутствие датировки, грубые захоронения прямо с кусками камней, вытесанных, означает одно, что эти захоронения более древние, чем 1822 год", — отметила чиновница.

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