Украинцам давно пора забыть о Пушкине, так как он сыграл важную роль в русификации нашего народа

В этот день, 6 июня 1799 году, в Москве родился Александр Пушкин, который стал символом "великой русской культуры" и одним из творцов российского имперского мифа. Фигура Пушкина сыграла серьезную роль в многолетней русификации украинцев, которая активно насаживалась при Сталине и в дальнейшем.

"Телеграф" расскажет, почему украинцам не стоит любить Пушкина, а воспринимать его, скорее как инструмент повальной русификации. А также, почему не нужно сожалеть о "пушкинопаде" — сносе памятников российскому поэту.

Что не так с Пушкиным?

Несколько поколений украинцев выросли с твердым убеждением, что Пушкин — это та самая "великая русская культура". Его произведения учили в школах и университетах, многие до сих пор помнят строки "У лукоморья дуб зеленый" и прочее. На его сказках и поэмах вырастали целые поколения. И это в то время, как например, Тарасу Шевченко, уделялось куда меньше внимания.

Колониальная администрация Украины объявила "массовую любовь" к Пушкину 2 июня 1962 года, когда в Киеве с почестями открыли огромный памятник российскому поэту. Постепенно памятники российскому идолу начали появляться в других городах и селах. И только сейчас, спустя несколько десятков лет, двух революций и начала войны с РФ в Украине с трудом начали от них избавляться. Причем так называемый "пушкинопад" вызвал сопротивление у некоторой части населения.

А ведь в школе нам не рассказывали, что Пушкин был самым обычным пьяницей, азартным игроком в карты с кучей долгов, гульвисой и вел не самый культурный образ жизни. При этом его подавали, как великого классика литературы. Советская власть, которая активно занималась русификацией Украины, в том числе и через культурное влияние, сделала Пушкина символом этой "великой русской культуры".

Российского поэта долгие годы после его смерти в 1837 году использовали для размывания границ, для пропаганды идеи "одного народа" и прославления российского империализма. К слову, мало кто знает, что в 1899 году в Киеве были запрещены для печати украинские переводы произведений Пушкина, ведь "пророк" не мог говорить "малороссийским наречием". К тому же, в то время украинский язык был запрещен в образовании и публичном пространстве. А вот русский знали и понимали все.

Почему памятники Пушкину сносят и это хорошо?

Многолетняя имперская политика русификации Украины дала свои плоды. В свое время в Украине было более 100 памятников Пушкину и более 1000 улиц носили его имя. А многие украинцы после развала СССР не понимали, почему должны отказаться от Пушкина, ведь культура вне политики.

Однако больше понимания пришло после 2014 года, когда РФ начала оккупировать украинские территории, "защищая русскоговорящих и русскую культуру" в нашей стране. Снос памятников и переименование улиц Пушкина стало естественной реакцией украинцев на внешнюю угрозу со стороны РФ. Эта тенденция усилилась после 2022 года, когда российские ракеты полетели не только в восточной части Украины, но и по всей стране. В марте 2023 года Верховной Радой был принят Закон Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Однако, есть прецеденты, когда снос памятника Пушкину становился настоящей проблемой. Например, в Одессе. Там уже несколько лет точится дискуссия на тему сноса памятника Пушкину, который стоит прямо напротив мэрии. Мнения одесситов, историков, культурных деятелей и городской власти расходятся. Вопрос так и остается не решенным. А вот улице Пушкина в Одессе таки вернули историческое название. Теперь это улица Итальянская, как было до 1880 года.

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