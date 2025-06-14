Дойдет до травли детей: какие имена в России стали популярны после громкого сериала

Пока остается открытым вопрос: остановится ли эта волна, найдут ли россияне еще более экстравагантные варианты

В России новая волна именных экспериментов: фанаты популярного сериала "Слово пацана" стали называть своих детей именами героев. Порой, настолько экзотическим, что ситуация выглядит как настоящий курьез.

"Телеграф" привел примеры имен, которыми называли малышей под влиянием культового сериала.

Если Марат, Айгуль или Ильдар еще можно объяснить исторической традицией, то имя Чушпана стало неожиданным "хитом" этой волны.

Марат — это татарское имя, означающее "стремление" или "желание" (производное от турецкого Мурат). Айгуль — "лунный цветок" с тюрко-персидскими корнями, а Ильдар — имя, которое в разных традициях означает либо "пламенный воин", либо "солнечный дар". С такими именами все более-менее понятно — они красивые, символичные, с богатой историей.

Но вот с Чушпаном получился настоящий курьез. Это слово вообще не является именем. В русском сленге оно используется как оскорбительное обозначение человека с неадекватным или грубым поведением. Несмотря на это, в Казани уже официально зарегистрировали ребенка с этим именем. Очевидно, сторонники сериала решили превратить даже саркастическое слово в "мем-имя".

Следовательно, мода на имена из сериала "Слово пацана" только набирает обороты. Сейчас остается открытым вопрос: остановится ли эта волна на Чушпане, или россияне найдут еще более экстравагантные варианты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2017 году в России запретили давать детям имена в виде цифр, званий или нецензурных слов. В чем причина такого решения? Мы обратились к искусственному интеллекту Grok, приведшему несколько возможных объяснений.