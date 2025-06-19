Похоронена в России в саду под грушей: как выглядит могила легендарной украинки Марка Вовчка

Последние годы своей жизни она провела в России, где ее и похоронили

Марко Вовчок — украинская женщина, чей голос звучал в украинской литературе, но под мужским псевдонимом. Она писала о жизни селян, боли, бедности и свободе, которой во времена ее жизни не хватало людям. Однако последние годы писательница провела в России — именно там она и похоронена, как и Александр Довженко.

В возрасте 73 года ее жизнь оборвалась из-за злокачественной опухоли мозга. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Марка Вовчка в России.

Что известно о Марке Вовчке

Мария Вилинская (настоящее имя писательницы) родилась в имении Екатерининского, Елецкого уезда, Орловской губернии, Российской империи. В своих произведениях она критиковала крепостное право и описывала историческое прошлое Украины. Славу она снискала в 1857 году, когда вышел сборник "Народные рассказы". Эта книга стала сразу очень популярна среди интеллигенции.

Также благодаря Марку Вовчку украинская литература стала богаче новыми жанрами. В частности, социально-феминистической повестью "Институтка".

Личная жизнь

Когда писательнице было 16, она познакомилась с украинским фольклористом и этнографом Афанасом Марковичем, сосланным в Орловскую крепость за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве. Через несколько лет они поженились. С мужем она жила в Чернигове, Киеве, Немирове, где изучала украинскую культуру.

После смерти Афанасия Марковича, Марко Вовчок вышла замуж за француза Михаила Лобанова-Жученко. Он был офицером и инженером, с которым писательница переехала во Францию.

В жизни художницы были и другие мужчины. Среди них – Иван Тургенев, Пантелеймон Кулиш, Дмитрий Писарев, Николай Некрасов. Однако эти отношения не завершались браками.

Где похоронена Марко Вовчок и как выглядит могила

Когда писательнице поставили диагноз — злокачественная опухоль мозга, со вторым мужем они переехали в Россию. Супруги поселились в пригороде Нальчика, где она провела свои последние дни.

Марко Вовчок в последние годы жизни

Согласно завещанию Марка Вовчка, ее похоронили в саду своего дома под грушей. "Если мне не суждено было лежать рядом с литературным отцом – Тарасом Шевченко, то похорони меня под этой грушей".

Могила писательницы выглядит достаточно просто. Там стоит ажурный кованый крест, а из сада в ее дом, ставший музеем, ведет тропа. На надгробии отчеканено настоящее имя писательницы, а ее псевдоним и даты жизни и смерти.

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