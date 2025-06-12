Аншлаг на концерте Кобзона: украинцы непрерывно шутят о потерях россиян (лучшие мемы)

Юмор помогает справляться с реальностью войны

Генштаб ВСУ сообщил о 1 миллионе потерь россиян на фронте с начала полномасштабного вторжения. Это шокирующая цифра даже для России, история которой изобилует кровавыми войнами.

Украинцы сразу же превратили эту статистику в мемы с лимонами и пародиями на телевикторины. В соцсетях появились шутки о "миллионной армии потерь" и "лимонадной вечеринке" для оккупантов. "Телеграф" собрал лучшие мемы и реакции украинцев на этот счет.

Справедливости ради следует отметить, что в эту цифру входят все российские потери — убитые, раненые, пленные и пропавшие без вести. Часть раненых может вернуться воевать после лечения, но даже так потери огромны. Для сравнения, столько же людей СССР потерял во всех войнах вместе, кроме Второй мировой.

В связи с оглашением этой знаковой цифры в украинском интернете начали массово появляться мемы, посвященные "первому миллиону" российских потерь. Украинцы, традиционно реагирующие на трагические события для врага с черным юмором, не обошли вниманием и эту печальную для Кремля веху.

Особенно популярны стали мемы с лимонами — ведь в украинском сленге "лимон" означает миллион. Пользователи соцсетей шутят о "лимонной партии" потерь, перефразируя популярные телешоу и фильмы под эту тему.

Один из самых популярных мемов обыгрывает телевикторину "Кто хочет стать миллионером" с вопросом Путину о подарке от Украины на день России. Также появились пародии на фильмы – например, "Миллион способов потерять голову".

Ну и конечно, пользователи шутят о Кобзоне, как первом российском артисте, который "собрал миллионную аудиторию" на своем концерте.

Украинские мемы о российских потерях стали способом психологического сопротивления. Юмор помогает справляться с реальностью войны и унижает образ "второй армии мира", которая терпит катастрофические потери.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы клепают мемы о взрывах на российских аэродромах. В воскресенье, 1 июня, в России на аэродромах "Оленья" (Мурманская область) и "Белая" (Иркутская область), на которых располагается стратегическая авиация ВС РФ, произошли масштабные "хлопки".