Его с женой расстреляли в аэропорту: как выглядит могила первого украинского олигарха из 90-х Щербаня

Предприниматель похоронен в селе, которое сейчас оккупировано россиянами

Евгений Щербань — украинский предприниматель, политик и человек, которого называли первым олигархом независимой Украины. Он был убит вместе с женой в 1996 году наемными киллерами, а похоронили его на сельском кладбище.

"Телеграф" расскажет, как выглядит могила Щербаня и его супруги Надежды и где они похоронены.

Олигарх Евгений Щербань — что о нем известно

Евгений Щербань — предприниматель из 90-х, которого называли первым олигархом независимой Украины. Он родился 18 января 1946 года в Константиновке на Харьковщине. Окончил Донецкий политехнический институт и начал строить свою бизнес-империю на Донетчине.

Однако еще в советское время после института Щербань успел поработать инженером на шахте. А когда Украина получила независимость, он начал развивать свой предпринимательский бизнес.

Известно, что в то непростое время Евгений Щербань организовал кооператив "Прогресс", затем основал корпорацию "АТОН". С его именем связывали такие фирмы, как АМЕСТ, Финансист, СП Гефест, которая владела сетью АЗС в Донецкой области и другие.

Что касается личной жизни, то есть информация, что Щербань построил семью с Надеждой Никитиной, которая родила ему двоих сыновей — Руслана и Евгения. Жена частично была занята в бизнесах влиятельного мужа. А потом вместе с ним и погибла от рук наемных убийц.

Убийство семьи Щербаней в 1996 году

Одним из громких событий конца 90-х годов, которое долго обсуждалось общественностью, стало жестокое убийство Евгения и Надежды Щербаней. Это произошло 3 ноября 1996 года в Донецком аэропорту, когда бизнесмен и его жена возвращались частным самолетом из Москвы в Донецк.

Пару просто впритул расстреляли в момент, когда они вышли из самолета. В той перестрелке погибли также авиатехник, бортмеханик и инспектор аэродромной таможни. А киллерам удалось сбежать с места преступления.

Однако в результате следственных действий, убийц нашли. Было установлено, что перестрелку в аэропорту устроили Вадим Болотских и Геннадий Зангелиди с несколькими сообщниками. Правоохранители установили, что Болотских стрелял в бизнесмена и его жену в упор, а Зангелиди устроил хаотическую стрельбу, в ходе которой погибли остальные жертвы. Однако следствие так и не установило заказчиков этого жестокого преступления.

Где похоронены Евгений и Надежда Щербани?

Бизнесмена Щербаня и его жену Надежду похоронили на сельском кладбище в Червоном Волновахского района, за 30 километров от Донецка. К сожалению сейчас эта территория оккупирована россиянами и находится под контролем так называемой "ДНР".

В сети есть видео с этого кладбища, которое опубликовал местный блогер и рассказал, что в свое время в селе Червоное Щербань построил целый коттеджный поселок для своей семьи, партнеров и друзей.

Могилу Евгения Щербаня и его жены на сельском кладбище видно издалека — это самый большой и высокий памятник на всей территории некрополя. Памятник состоит из двух плит, которые стоят рядом и своими вырезам образуют крест, а рядом видно фигуры ангелов. На могиле нет фотографий бизнесмена и его жены, только табличка с именами и датами.

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