Родилась в Донецке, а была похоронена без почестей в России. Где покоится звезда "Служебного романа" Выходцева

В сети нет фото могилы актрисы

Мы помним ее благодаря ролям в "Служебном романе" и "Москва слезам не верит". Инна Выходцева – актриса, чья карьера развивалась стремительно и протянулась на десятки лет.

Ее жизнь оборвалась на 91-м году. "Телеграф" решил выяснить, где похоронили уроженку бывшего города Сталино (ныне Донецк) и народную артистку РФ Инну Выходцеву.

Что известно об Инне Выходцевой

Будущая звезда советского кино родилась 27 июня 1934 г. в городе Сталино. Впоследствии семья переехала в Краснодон на Луганщине.

Долгое время Выходцева была актрисой дубляжа. Она озвучивала Софи Лорен в фильме "Любовь под вязами", Стефанию Сандрелли ("Они не следовали солдатам").

Однако наиболее известна актриса именно по ролям в фильмах. Выходцева приняла участие в более чем 160 кинопроектах. Среди самых популярных — "Служебный роман" и "Москва слезам не верит". Последней ролью звезды стала вахтерша в мини-сериале "Сын" в 2017 году.

Причина смерти Выходцовой

В октябре 2024 года актрису экстренно госпитализировали. У звезды случился инсульт. После этого Выходцева прожила около трех месяцев.

К слову, в 2022 году актриса пыталась покончить с собой. Она наглоталась таблеток. Звезду госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Вскоре ее выписали из больницы.

Где похоронена Инна Выходцева

В открытых источниках нет информации ни о месте захоронения звезды, ни о снимках ее могилы. Не известно также, как проходило прощание со знаменитостью. Есть мнение о том, что ее похоронили без почестей. В СМИ не освещались кадры с похорон советской актрисы, а также не сообщали, где собираются ее похоронить. Вероятно, звезда покоится в Москве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Галины Шевелевой — певицы из Харькова. Ее жестоко убил друг в Москве.