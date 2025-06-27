Родилась в Донецке, а была похоронена без почестей в России. Где покоится звезда "Служебного романа" Выходцева
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В сети нет фото могилы актрисы
Мы помним ее благодаря ролям в "Служебном романе" и "Москва слезам не верит". Инна Выходцева – актриса, чья карьера развивалась стремительно и протянулась на десятки лет.
Ее жизнь оборвалась на 91-м году. "Телеграф" решил выяснить, где похоронили уроженку бывшего города Сталино (ныне Донецк) и народную артистку РФ Инну Выходцеву.
Что известно об Инне Выходцевой
Будущая звезда советского кино родилась 27 июня 1934 г. в городе Сталино. Впоследствии семья переехала в Краснодон на Луганщине.
Долгое время Выходцева была актрисой дубляжа. Она озвучивала Софи Лорен в фильме "Любовь под вязами", Стефанию Сандрелли ("Они не следовали солдатам").
Однако наиболее известна актриса именно по ролям в фильмах. Выходцева приняла участие в более чем 160 кинопроектах. Среди самых популярных — "Служебный роман" и "Москва слезам не верит". Последней ролью звезды стала вахтерша в мини-сериале "Сын" в 2017 году.
Причина смерти Выходцовой
В октябре 2024 года актрису экстренно госпитализировали. У звезды случился инсульт. После этого Выходцева прожила около трех месяцев.
К слову, в 2022 году актриса пыталась покончить с собой. Она наглоталась таблеток. Звезду госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Вскоре ее выписали из больницы.
Где похоронена Инна Выходцева
В открытых источниках нет информации ни о месте захоронения звезды, ни о снимках ее могилы. Не известно также, как проходило прощание со знаменитостью. Есть мнение о том, что ее похоронили без почестей. В СМИ не освещались кадры с похорон советской актрисы, а также не сообщали, где собираются ее похоронить. Вероятно, звезда покоится в Москве.
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