Народилась у Донецьку, а поховали без почестей у Росії. Де спочиває зірка "Службового роману" Виходцева

У мережі немає фото могили акторки

Ми пам’ятаємо її завдяки ролям у "Службовому романі" та "Москві, що сльозам не вірить". Інна Виходцева — акторка, чия кар’єра розвивалася стрімко і простяглася на десятки років.

Її життя обірвалося на 91-му році. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де поховали уродженку колишнього міста Сталіно (нині Донецьк) і народну артистку РФ Інну Виходцеву.

Що відомо про Інну Виходцеву

Майбутня зірка радянського кіно народилася 27 червня 1934 року в місті Сталіно. Згодом сім’я переїхала до Краснодона, що на Луганщині.

Тривалий час Виходцева була акторкою дубляжу. Вона озвучувала Софі Лорен у фільмі "Любов під в’язами", Стефанію Сандреллі ("Вони не йшли за солдатами").

Однак найбільш відома акторка саме за ролями у фільмах. Виходцева взяла участь у більш ніж 160 кінопроєктах. Серед найпопулярніших — "Службовий роман" і "Москва сльозам не вірить". Останньою роллю зірки стала вахтерка у міні-серіаі "Син" у 2017 році.

Причина смерті Виходцевої

У жовтні 2024 року акторку екстрено госпіталізували. У зірки трапився інсульт. Після цього Виходцева прожила майже три місяці.

До слова, у 2022 році акторка намагалася накласти на себе руки. Вона наковталася таблеток. Зірку госпіталізували до НДІ імені Скліфосовського. Незабаром її виписали з лікарні.

Де похована Інна Виходцева

У відкритих джерелах немає інформації ані про місце поховання зірки, ані знімків її могили. Не відомо також, як проходило прощання зі знаменитістю. Є думка про те, що її поховали без почестей. У ЗМІ не висвітлювалися кадри з похорону радянської акторки, а також не повідомляли, де збираються її поховати. Імовірно, зірка спочиває у Москві.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Галини Шевельової — співачки з Харкова. Її жорстоко вбив друг у Москві.