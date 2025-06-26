Красивый памятник на главной аллее: как выглядит могила Ивана Плюща, который дважды был спикером Рады

Иван Плющ умер 25 июня 2014 года и похоронен на Байковом кладбище в Киеве

Иван Плющ — советский и украинский государственный деятель, политик и бывший глава Верховной Рады. Он умер 25 июня 2014 года после продолжительного онкозаболевания, а 27 июня его похоронили на главной аллее Байкового кладбища в Киеве.

"Телеграф" расскажет, чем известен Иван Плющ и как выглядит его могила в Киеве.

Иван Плющ — что о нем известно

Иван Плющ родился 11 сентября 1941 года в Черниговской области. В 1959 году окончил Борзнянский сельскохозяйственный техникум, работал агрономом. В 1962 году вступил в КПСС. В 1967 году окончил Украинскую сельскохозяйственную академию, получив специальность агронома.

В сентябре 1984 года Иван Плющ получил должность первого зампредседателя Киевского областного совета. А в декабре того же года стал председателем Киевского облисполкома. Так началась его политическая карьера еще в Советском союзе.

А продолжилась она уже в независимой Украине, он несколько раз избирался народным депутатом. К слову, именно под председательством Плюща Верховная Рада Украины ратифицировала Беловежское соглашение о прекращении существования СССР.

Иван Плющ дважды был главой Верховной Рады Украины (1991-1994 и 2000-2002). А в 2007 году также был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. А 21 августа 2001 года ему было присвоено звание Героя Украины.

Как выглядит могила Ивана Плюща?

Иван Плющ умер 25 июня 2014 года после долгой и изнурительной борьбы с онкологическим заболеванием. 27 июня того же года его торжественно похоронили на Байковом кладбище в Киеве, выделив место на главной аллее некрополя. Проститься с политиком пришли многие украинские депутаты, государственные деятели и бывшие президенты Украины.

Спустя время после смерти на могиле Ивана Плюща установили красивый и монументальный памятник, по центру которого висит его портрет. К слову, вверху памятника можно увидеть герб Украины трезубец необычной формы, а снизу всегда стоят лампадки и вазы с цветами.

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