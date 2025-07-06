Самолет не летит, паровоз не тянет: россияне страдают от коллапса транспорта после наказания дронами
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"А что, РЖД не вывозит?"
Российские аэропорты снова превратились в настоящий хаос – пассажиры спят на полу, а рейсы отменяют десятками. Очередная "стабильность" от властей РФ оставила тысячи людей без возможности добраться до места назначения.
По данным российских СМИ, в аэропорту Пулково задерживаются 57 рейсов, еще 11 вообще упразднили. В московском Шереметьево ситуация не лучше — там задержаны 27 рейсов и отменены девять.
Терминалы переполнены растерянными пассажирами, которые вынуждены устраиваться на ночлег прямо на полу. Мест на креслах не хватает для всех.
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" вечером 5 июля сообщили о массовой отмене рейсов. Точное количество упраздненных полетов перевозчики не назвали, но предложили пассажирам вернуть средства за билеты.
Подобные проблемы были зафиксированы в аэропортах Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других российских городов. Причиной стали ограничения на полеты из-за угроз атак беспилотников.
Ранее сообщалось, что из-за опасности дронов люди более 10 часов ждали своих рейсов сначала в Петербурге, а затем и в Москве. Кстати, российские аэропорты регулярно приостанавливают работу именно из-за угрозы беспилотников.
На инцидент отреагировал глава правления "Укрзализныци" Александр Петровский. "А что там ржд? Не вывозит?" — Сиронизировал он.
Ранее Телеграф писал, что Новороссийск "праздновал" день работников флота под звуки взрывов. Новороссийская военно-морская база принимала "приветствие".