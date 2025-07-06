"А что, РЖД не вывозит?"

Российские аэропорты снова превратились в настоящий хаос – пассажиры спят на полу, а рейсы отменяют десятками. Очередная "стабильность" от властей РФ оставила тысячи людей без возможности добраться до места назначения.

По данным российских СМИ, в аэропорту Пулково задерживаются 57 рейсов, еще 11 вообще упразднили. В московском Шереметьево ситуация не лучше — там задержаны 27 рейсов и отменены девять.

Терминалы переполнены растерянными пассажирами, которые вынуждены устраиваться на ночлег прямо на полу. Мест на креслах не хватает для всех.

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" вечером 5 июля сообщили о массовой отмене рейсов. Точное количество упраздненных полетов перевозчики не назвали, но предложили пассажирам вернуть средства за билеты.

Задержки рейсов в России

Подобные проблемы были зафиксированы в аэропортах Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других российских городов. Причиной стали ограничения на полеты из-за угроз атак беспилотников.

Задержки рейсов в России

Ранее сообщалось, что из-за опасности дронов люди более 10 часов ждали своих рейсов сначала в Петербурге, а затем и в Москве. Кстати, российские аэропорты регулярно приостанавливают работу именно из-за угрозы беспилотников.

На инцидент отреагировал глава правления "Укрзализныци" Александр Петровский. "А что там ржд? Не вывозит?" — Сиронизировал он.

Ранее Телеграф писал, что Новороссийск "праздновал" день работников флота под звуки взрывов. Новороссийская военно-морская база принимала "приветствие".