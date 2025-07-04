В России у вас может быть очень известный однофамилец-предатель. Проверьте свою фамилию

Больше людей с такой фамилией в Киеве и области

Фамилия Киркоров не распространена в Украине, но она ассоциируется часто с российским эстрадным певцом Филиппом Киркоровым, который поддерживает российский режим и выступает на оккупированных территориях. Украинцы считают его одним из тех артистов, кто изменил украинскому народу, активно поддерживая войну России против нашей страны.

"Телеграф" расскажет, что означает эта фамилия. А также сколько людей в Украине его имеет.

Сколько человек в Украине с фамилией Киркоров

По данным карты фамилий, носители этой фамилии раскинулись по всей территории Украины. Их количество остается небольшим.

Фамилия Киркоров

Кроме формы "Киркоров", встречается также женский вариант "Киркорова" — всего людей с такой фамилией около 10 по всей стране.

Фамилия Киркорова

Что означает фамилию Киркоров

Следует отметить, что эта фамилия может никак не быть связана с российским певцом. Возможно, корни этой фамилии уходят в Украину, ведь многие фамилии имеют общее происхождение у славянских народов.

Фамилия Киркоров имеет болгарское происхождение и означает сын Кирка или сын Кира. Оно образовано от имени Кирко (уменьшительная форма от Кира или Кирилла) с добавлением болгарского суффикса "-ов", указывающего на принадлежность или происхождение. В Болгарии такая фамилия довольно распространена, откуда она могла попасть в другие славянские страны, включая Украину.

Последние новости о Филиппе Киркорове

Добавим, что с января 2023 Киркоров находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Также артисту не разрешают выступать в большинстве цивилизованных стран мира. А границы некоторых государств Молдовы, Латвии, Литвы, Эстонии и других ему вообще запрещено пересекать.

Филипп Киркоров

Однако некоторые европейские страны готовы принимать у себя подсанкционного представителя российского шоу-бизнеса, закрывая глаза на его политическую и общественную позицию.

Киркоров даже выступил в оккупированном Крыму для раненых окупантов.

Ранее "Телеграф" писал, сколько Соловьевых в Украине.