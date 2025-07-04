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В России у вас может быть очень известный однофамилец-предатель. Проверьте свою фамилию

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Филипп Киркоров Новость обновлена 04 июля 2025, 14:57
Филипп Киркоров. Фото Коллаж "Телеграф"

Больше людей с такой фамилией в Киеве и области

Фамилия Киркоров не распространена в Украине, но она ассоциируется часто с российским эстрадным певцом Филиппом Киркоровым, который поддерживает российский режим и выступает на оккупированных территориях. Украинцы считают его одним из тех артистов, кто изменил украинскому народу, активно поддерживая войну России против нашей страны.

"Телеграф" расскажет, что означает эта фамилия. А также сколько людей в Украине его имеет.

Сколько человек в Украине с фамилией Киркоров

По данным карты фамилий, носители этой фамилии раскинулись по всей территории Украины. Их количество остается небольшим.

Что означает фамилию Киркоров
Фамилия Киркоров

Кроме формы "Киркоров", встречается также женский вариант "Киркорова" — всего людей с такой фамилией около 10 по всей стране.

Фамилия Киркорова

Что означает фамилию Киркоров

Следует отметить, что эта фамилия может никак не быть связана с российским певцом. Возможно, корни этой фамилии уходят в Украину, ведь многие фамилии имеют общее происхождение у славянских народов.

Фамилия Киркоров имеет болгарское происхождение и означает сын Кирка или сын Кира. Оно образовано от имени Кирко (уменьшительная форма от Кира или Кирилла) с добавлением болгарского суффикса "-ов", указывающего на принадлежность или происхождение. В Болгарии такая фамилия довольно распространена, откуда она могла попасть в другие славянские страны, включая Украину.

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Добавим, что с января 2023 Киркоров находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Также артисту не разрешают выступать в большинстве цивилизованных стран мира. А границы некоторых государств Молдовы, Латвии, Литвы, Эстонии и других ему вообще запрещено пересекать.

Филипп Киркоров

Однако некоторые европейские страны готовы принимать у себя подсанкционного представителя российского шоу-бизнеса, закрывая глаза на его политическую и общественную позицию.

Киркоров даже выступил в оккупированном Крыму для раненых окупантов.

Ранее "Телеграф" писал, сколько Соловьевых в Украине.

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#Прозвище #Филипп Кирокоров