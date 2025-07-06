В России разбился самолет: на борту было много парашютистов (видео)

Часть пассажиров в тяжелом состоянии

В российском Забайкалье разбился самолет с парашютистами на борту. Борт рухнув в Читинском районе спустя всего несколько минут после поднятия в небо.

Об этом сообщают российские СМИ. Речь о легком самолете Ан-2. У него на борту находилось 11 человек — 10 парашютистов и один член экипажа. Парашютисты должны были отрабатывать прыжки, но через несколько минут после поднятия в небо самолет рухнул.

По предварительной информации СМИ, авиакатастрофа случилась в результате технических неполадок. Также сообщается, что все, кто находился на бору, остались живы. Сперва было известно о 6 пострадавших, но позже их количество выросло до 10.

Из них двое в тяжёлом состоянии, восемь в состоянии средней степени тяжести.

Также местные паблики уже публикуют видео с места происшествия. На нем видно, что борт получил серьезные повреждения, но не загорелся и не был уничтожен.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за дронов у россиян настал настоящий коллапс в аэропортах.