"А що, РЖД не вивозить?"

Російські аеропорти знову перетворились на справжній хаос — пасажири сплять на підлозі, а рейси скасовують десятками. Чергова "стабільність" від влади РФ залишила тисячі людей без можливості дістатися до місця призначення.

За даними російських ЗМІ, в аеропорту Пулково затримуються 57 рейсів, ще 11 взагалі скасували. У московському Шереметьєво ситуація не краща — там затримано 27 рейсів і скасовано дев’ять.

Термінали переповнені розгубленими пасажирами, які змушені влаштовуватись на ночівлю просто на підлозі. Місць на кріслах не вистачає для всіх.

Авіакомпанії "Аерофлот" і "Росія" увечері 5 липня повідомили про масове скасування рейсів. Точну кількість скасованих польотів перевізники не назвали, але запропонували пасажирам повернути кошти за квитки.

Затримки рейсів у Росії

Подібні проблеми зафіксували в аеропортах Єкатеринбурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда та інших російських міст. Причиною стали обмеження на польоти через загрозу атак безпілотників.

Затримки рейсів у Росії

Раніше повідомлялось, що через небезпеку дронів люди понад 10 годин чекали на свої рейси спочатку в Петербурзі, а потім і в Москві. До речі, російські аеропорти регулярно призупиняють роботу саме через загрозу безпілотників.

На інцидент відреагував голова правління "Укрзалізниці" Олександр Петровський. "А що там ржд? Не вивозить?" — зіронізував він.

Раніше "Телеграф" писав, що Новоросійськ "святкував" день працівників флоту під звуки вибухів. Новоросійська військово-морська база приймала "вітання".