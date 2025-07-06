Літак не летить, паровоз не тягне: росіяни страждають від колапсу транспорту після покарання дронами
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"А що, РЖД не вивозить?"
Російські аеропорти знову перетворились на справжній хаос — пасажири сплять на підлозі, а рейси скасовують десятками. Чергова "стабільність" від влади РФ залишила тисячі людей без можливості дістатися до місця призначення.
За даними російських ЗМІ, в аеропорту Пулково затримуються 57 рейсів, ще 11 взагалі скасували. У московському Шереметьєво ситуація не краща — там затримано 27 рейсів і скасовано дев’ять.
Термінали переповнені розгубленими пасажирами, які змушені влаштовуватись на ночівлю просто на підлозі. Місць на кріслах не вистачає для всіх.
Авіакомпанії "Аерофлот" і "Росія" увечері 5 липня повідомили про масове скасування рейсів. Точну кількість скасованих польотів перевізники не назвали, але запропонували пасажирам повернути кошти за квитки.
Подібні проблеми зафіксували в аеропортах Єкатеринбурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда та інших російських міст. Причиною стали обмеження на польоти через загрозу атак безпілотників.
Раніше повідомлялось, що через небезпеку дронів люди понад 10 годин чекали на свої рейси спочатку в Петербурзі, а потім і в Москві. До речі, російські аеропорти регулярно призупиняють роботу саме через загрозу безпілотників.
На інцидент відреагував голова правління "Укрзалізниці" Олександр Петровський. "А що там ржд? Не вивозить?" — зіронізував він.
Раніше "Телеграф" писав, що Новоросійськ "святкував" день працівників флоту під звуки вибухів. Новоросійська військово-морська база приймала "вітання".