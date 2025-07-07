Рождённый ползать летать не должен: сколько Россия потеряет из-за авиаколлапса

Головы российских министров уже полетели

Российская авиационная система оказалась в состоянии масштабного коллапса: в течение двух суток – 5 и 6 июля – в аэропортах страны-агрессора отменили и задержали почти 400 рейсов. Наиболее критической ситуация стала в трёх хабах — московском Шереметьево, петербургском Пулково и нижегородском Стригино, где авиасообщение было частично парализовано из-за временных ограничений в воздушном пространстве.

Официально в "Росавиации" объяснили перебои необходимостью "обеспечения безопасности полётов", однако чётких причин не назвали. Вместо этого российские Telegram-каналы связывают ограничения с атаками украинских беспилотников: накануне, по данным российских силовиков, только за одну ночь было якобы уничтожено более 120 дронов.

По данным Минтранса РФ, 5 июля в Шереметьево, Пулково и Стригино отменили более 250 рейсов и задержали ещё более 270. На следующий день — 6 июля — цифры не уменьшились: только в Шереметьево был отменён 171 рейс, в Пулково — 90, в Стригино — 26. Десятки других вылетов задерживались более чем на два часа.

Сколько денег потеряла Россия

Финансовые потери для российских авиаперевозчиков уже достигли миллиардных масштабов. По подсчётам экспертов, первые сутки задержек стоили авиакомпаниям минимум 3,9-5,9 млрд рублей. Расходы включают недополученную выручку, уплату аэропортовых сборов, работу экипажей и перенаправление самолётов на запасные аэродромы. Последнее, по оценкам специалистов, стоит 1,5-2 млн рублей за четыре часа. В среднем общие убытки авиаотрасли за двое суток уже могут превышать 20 млрд рублей, и эта сумма будет расти, учитывая сбои в расписании на последующие дни.

Пострадали также туроператоры: из-за массовых задержек и отмен рейсов сорвались туры, возник дефицит номеров в отелях, расходы на питание и размещение пассажиров часто перекладывали на туристические компании. Убытки только за 5-6 июля, по предварительным оценкам, достигли десятков миллионов рублей.

Обстановка в Шереметьево, Москва

Уже нашли козла отпущения

Параллельно с транспортным кризисом произошли и политические изменения: 7 июля российский диктатор Владимир Путин уволил министра транспорта Романа Старовойта. Его место временно занял заместитель министра Андрей Никитин.

Роман Старовойт

Официально причины ротации не назывались, но российские медиа отмечают, что решение о смене главы министерства якобы зрело давно, и нынешний коллапс в транспортной системе лишь ускорил процесс.

"Парализовать аэропорт легче, чем уничтожить блиндаж"

Военный аналитик и блогер Кирилл Сазонов прокомментировал ситуацию с массовыми перебоями в работе российских аэропортов, подчеркнув уязвимость авиационной инфраструктуры РФ к дроновым атакам. По его словам, для паралича аэродрома не требуется сложных технических решений или высокоточных ударов — достаточно нескольких дронов, которые будут пролетать вблизи взлётно-посадочных полос.

"Парализовать аэропорт на болотах проще, чем уничтожить склад или блиндаж. Не нужно точно попадать, не нужна разведка координат, даже величина боевой части не имеет значения", — отметил Сазонов. Он добавил, что внутренние авиарейсы для РФ имеют критическое значение из-за географической специфики страны, а прямые убытки от одного такого инцидента уже достигли $250 млн.

"А сколько людей, которые поддерживали Путина и войну, вчера ругались, страдали и понемногу осознавали, что война — это плохо? Это направление нужно развивать. Да и Москва, мне кажется, уже соскучилась по тревогам", — подытожил эксперт.

Элемент психологического давления, но не от Украины?

Авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что закрытие аэропортов в России из-за угрозы дроновых атак — это лишь побочный эффект, который не является непосредственной целью украинских военных операций. По его словам, настоящий фокус ударов направлен на объекты военно-промышленного комплекса РФ, а паралич гражданской авиации — это скорее результат внутренней реакции российских властей на угрозу.

"Это разные плоскости. Наши атаки уменьшают общие возможности россиян, их военный потенциал. Когда они закрывают аэропорт, вводят план "Ковёр" — это скорее элемент психологического давления, которое оказывает сама российская власть на собственное население", — отметил Криволап.

По его словам, Украина не наносит ударов непосредственно по гражданским аэропортам наподобие Пулково или Внуково, ведь цель ударов — стратегические военные цели. При этом эксперт считает, что эффект таких мер всё же имеет значение:

"Россияне начинают понимать, что война — это не где-то далеко, а это возле твоего дома. Или когда ты куда-то едешь, путешествуешь, перемещаешься — это на них влияет", – подытожил специалист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что России более 7 тысяч пассажиров до сих пор не могут вылететь из Питера — коллапс в аэропортах продолжается. В Москве также наблюдаются задержки, люди спят на полу. Причина — угроза беспилотников.