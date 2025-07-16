Путін приїхав на завод із купою охорони: на відео потрапила ще одна дивина

Охорона не відходила від шефа навіть доки він знімався у пропагандистському відео

Володимир Путін зустрівся з трудягами та відвідав Магнітогорський металургійний комбінат. Однак у вічі відразу впадає незвичайна будова його туфель, а також велика кількість охорони.

Відеозапис із місця явлення Путіна народу оприлюднила пресслужба Кремля. Наголошується, що йому показали комплекс найновішої в Росії коксової батареї.

Цей завод має виробляти 2,5 мільйона сухого продукту на рік.

Однак примітно на відео зовсім інше. Якщо придивитися, можна помітити, що Путін носить взуття на високих підборах. Варто зазначити, що інформація про зріст російського диктатора залишається таємницею, оскільки у різних джерелах звучать цифри від 152 до 170 сантиметрів. Найчастіше згадується 168 сантиметрів.

При цьому його неодноразово ловили на тому, що він носить спеціальне взуття, щоб здаватися вищим. Путін одягав його не лише на зустрічі з лідерами інших країн, а й на різні заходи у Росії.

Схоже, що ця вилазка на завод теж не обійшлася без цього атрибуту.

Путін на підборах

Взуття Путіна крупним планом

Попри "допомогу", він все одно виявився найнижчим. Окремо варто зазначити, що на зустріч Путін притягнув більше охорони і звичайно ж не обійшлося без довіреної особи з валізкою.

Путін на завод прибув із купою охорони

Варто відзначити, що це навіть не найбільш "екстремальна" версія його взуття. Наприклад, наприкінці червня у кадр потрапив момент, коли нога Путіна зігнулася під неприродним кутом, що породило хвилю спекуляцій про те, де в нього справді закінчується кінцівка та починається взуття.