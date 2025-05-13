Путин будет комплексовать: на сколько Зеленский и Трамп выше президента России (фото)

Путин старательно пытается скрыть свой рост

На фоне вероятной встречи в Стамбуле президента Украины Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным у многих возникает вопрос: какая у них разница в росте. Особенно учитывая, что рост Путина никогда официально не называли.

"Телеграф" решил выяснить, на сколько Зеленский выше главы Кремля и как оба лидера будут выглядеть рядом с президентом США Дональдом Трампом.

Кто выше — Зеленский или Путин

Оба лидера имеют невысокий рост, о чем неоднократно шутили в сети. Некоторые даже считали, что Зеленский ниже 170 см, однако это не так. В начале предвыборной кампании президента Украины отмечалось, что рост украинского лидера составляет 168 см. Однако в интервью Дмитрию Гордону Зеленский попросил не отбирать у него сантиметры, заметив, что его рост — 170 см. Такую же цифру приводили и в Instagram "Зе-команды", когда была предвыборная гонка.

Зеленский и Трамп

Зеленский, Макрон и Трамп

Зеленский и Трамп

Добавим, что президент Франции Эммануэль Макрон имеет рост 177 см, и на фото видно, что разница с Зеленским невелика.

В то же время настоящие цифры роста Путина официально никогда не объявлялись, некоторые предполагают, что руководитель Кремля очень комплексует из-за своего роста. Различные источники называют от 152 см до 170 см, но чаще всего звучит цифра 168 см. На фото с другими политиками трудно определить разницу и назвать точную цифру. Однако на снимках со встречи с Трампом видно, что он гораздо выше Путина, а его рост составляет 190 см.

Трамп и Путин

Трамп и Путин

Трамп и Путин

Если сравнивать Путина и Зеленского, то на совместных фото, сделанных в 2019 году во время саммита в нормандском формате, трудно уловить разницу, ведь ракурс играет немалую роль. Однако если рост Путина действительно 168 см, то на встрече с Зеленским и Трампом он будет самым низким.

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