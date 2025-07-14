Сын Путина попал на камеру. Кремлевский принц постоянно выглядит грустным и не хочет "движухи" (фото и видео)

Гимнастка родила главе Кремля двух сыновей

Старший сын Путина — Иван, попал на камеры. Сын главы России и одной из самых титулованных гимнасток РФ Алины Кабаевой засветился во время группового выступления гимнастов на фестивале, что организует его мать.

Видео опубликовал Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Сын Путина и Кабаевой – один из группы мальчиков-гимнастов с отдельным номером внутри группового выступления. Иван Путин – третий с конца в группе меньших мальчиков.

Сын Путина – третий сзади

После 2023 года Иван не участвовал в массовых мероприятиях. По крайней мере, ни видео, ни фото с его участием не удалось найти.

На втором видео – детская спортивная команда, за которую выступает Иван. Примечательно, что во время выступлений, тренировок, других мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в команде восемь мальчиков. Часто на фото, за спиной одного из участников, есть Алина Кабаева.

Однако, когда команда совершает перелеты, останавливается в обычных отелях, идет веселиться и развлекаться, то количество ее участников сокращается до семи человек. Мальчик, который исчезает, и есть Иван Путин. Его матери, Алины Кабаевой, тоже нет на фото, когда детей семь. Бросается в глаза, что почти на всех фото у Ивана очень грустное лицо.

Парень грустный, даже когда его друзья улыбаются

Кабаева стоит позади сына

Ребенок всегда выглядит грустным

На этом фото Иван выдал "тень улыбки"

Дети Путина – что о них известно

У главы России Владимира Путина, кроме дочерей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой от бывшей жены Людмилы, есть еще два малолетних сына. Они родились от его связи с Алиной Кабаевой.

Иван — старший, он родился в 2015 году. Их младшего сына зовут как отца, Владимир – он 2019 года рождения. Информацию об этих детях нельзя найти в государственных базах данных. У них есть документы прикрытия, которые обычно делают для разведчиков и людей под госзащитой. Путешествуют сыновья Путина только на личных яхтах, самолетах и бронепоездах.

Иван и Владимир живут в резиденции Путина на Валдае, они не посещают школы и детские сады. У сыновей Путина есть гувернеры, няни и тренеры. Их обслуживают личные повара. Рядом с детьми также всегда находятся охранники из числа офицеров службы безопасности президента.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Кабаева, когда познакомилась с Путиным. Она тогда была еще почти ребёнком.