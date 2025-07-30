"Снова Малюк озорничает". Украинцы шутят по поводу землетрясения на Камчатке

Магнитуда подземных толчков составила 8,8 балла по шкале Рихтера

Землетрясение на Камчатке (Россия) в ночь на среду, 30 июля, заняло шестое место по масштабности среди всех известных за историю человечества. Подземные толчки вызвали четырехметровое цунами, которое обрушилось на Курильские острова и затопило их часть. Украинцы отреагировали горькой иронией – россиян накрывает карма за все зло, которое они причиняют нам.

"Телеграф" собрал реакции украинцев на удар стихии по российской Камчатке. Магнитуда землетрясения составила 8,8 балла по шкале Рихтера. Из города Северо-Курильск объявлено о срочной эвакуации.

Украинцы начали создавать мемы. Шутят, что землетрясение и цунами — работа ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны Украины). Также иронизируют, что это новое оружие ВСУ. Все комментаторы сходятся на том, что это "карма" или "бумеранг" и сожалеют, что до Москвы не достало.

Шутят, что "Паутина 2.0" началась там, где не ожидали. Речь идет об уникальной операции по одновременному поражению четырех военных аэродромов в российском тылу. В ходе операции "Паутина", которую 1 июня провела СБУ, была поражена 41 единица авиации врага. Глава СБУ Василий Малюк тогда анонсировал "новые сюрпризы" для России.

Что известно о землетрясении на Камчатке и цунами

Землетрясение вызвало опасения относительно цунами на большей части бассейна Тихого океана, включая берега Гавайев, южную Аляску, все западное побережье США и Британскую Колумбию. Власти этих регионов призывают жителей побережья немедленно переместиться на возвышенности из-за опасений новых волн и афтершоков.

Цунами, возникший из-за подземных толчков на Камчатке, достиг берегов Японии. В некоторых префектурах волна была высотой в три метра. В сети появилось видео с китами, выброшенными на берег в Японии после землетрясения. Четыре кита выбросило на берег в районе города Татеяма в японской префектуре Тиба на востоке острова Хонсю.

Примечательно, что Курильские острова, которые накрыла стихия, являются оккупированной Россией частью Японии. Но самое интересное, что волны цунами могут накрыть стратегическую тихоокеанскую базу России с подводными и надводными лодками-носителями ядерных ракет, что было бы ударом по ядерной триаде РФ. Объявлена угроза цунами для залива Авача, где находится стратегическая подводная база "Рыбачий" — ключевой объект Тихоокеанского флота РФ для ядерных подводных и надводных и десантных лодок.

Как рассказывал "Телеграф", в апреле мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла по шкале Рихтера всколыхнуло Турцию. Момент подземного толчка попал в прямой эфир.