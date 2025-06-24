Землетрясение или катастрофа? В сети гадают о взрывах на Ивано-Франковщине, что это могло быть

Жители выдвигают предположения

Громкие взрывы в Ивано-Франковской области прозвучали около 17:00 23 июня, звуки слышали в Коломые, а также в Калушском, Косовском, Ивано-Франковском районах и в курортном Буковеле.

Звуки были очень сильными, более того — жители некоторых районов рассказали, что тряслись стены, окна и мебель. Официальных данных о причинах резких звуков к утру 24 июня нет, и люди выдвигают свои предположения — от крушения самолета до землетрясения.

Так, некоторые жители Закарпатья пишут в соцсетях, что будто бы было видно след, будто что-то падает с неба. Очевидцам показалось, что это было похоже на след от самолета.

Другие подозревают, что это могло быть землетрясение. Однако большинство склоняется к другому объяснению – это мог быть звук от истребителя, преодолевавшего звуковой барьер.

Что такое звуковой барьер и почему его преодоление самолетом сопровождают громкие резкие звуки

Звуковой барьер возникает, когда объект (самолет или ракета) движется со скоростью, приближающейся к скорости звука или превышающей ее. В результате возникает значительное увеличение сопротивления воздуху.

Преодоление звукового барьера может сопровождаться звуковым ударом, часто воспринимаемым как взрыв. На самом деле это не взрыв, а совокупность набегающих друг на друга звуковых волн.

Напомним, ранее "Телеграф" спросил сейсмолога Александра Кендзеру, в каких городах Украины есть опасность землетрясений. В частности, это Одесщина и Закарпатье.