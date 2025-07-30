Последствия землетрясения на Камчатке набирают обороты. Почему это может ударить по ядерным мощностям России (карта)

Россияне в панике покидают опасные районы

Российская Камчатка в ночь на 30 августа пережила два мощных землетрясения, силой в 8,8 и 5,8 балла по шкале Рихтера. Однако стихия угрожает не только России — волны цунами уже достигли Японии, также есть угроза западному побережью США.

Как сообщает Fox News, землетрясение магнитудой 8,8 вызвало опасения относительно цунами на большей части бассейна Тихого океана, включая берега Гавайев, южную Аляску, все западное побережье США и Британскую Колумбию.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами призвал принять срочные меры по защите жизни и имущества жителей Гавайев, Чили, Японии и Соломоновых островов. Волны более 3 метров прогнозируются для следующих районов:

Эквадор

Россия

Северо-западные Гавайские острова

Еще в ряде регионов ожидаются волны от 1 до 3 метров. Среди них Чили, Коста-Рика, Япония и т.д.

Землетрясение на Камчатке — что известно

Первые подземные толчки начались в городе Северо-Курильск в 11:30 по местному времени. Магнитуда землетрясения у побережья российской Камчатки выросла с 8,7 до 8,8 балла. Таким образом, это землетрясение заняло шестое место по величине среди всех известных за историю человечества. После землетрясения возникло четырехметровое цунами, обрушившееся на Курильские острова и затопившее их часть.

Полуостров Камчатский на карте

В городе Северо-Курильск объявлено о срочной эвакуации. От удара стихии пострадал город Петропавловск-Камчатский, где частично разрушен детский сад. Жители в панике покидают опасные районы.

Это самое мощное землетрясение на Камчатке за 70 лет

Это самое сильное землетрясение в регионе с 1952 года. Землетрясение тогда достигло магнитуды 9,0 по шкале Рихтера и произошло 5 ноября. Эпицентр находился в Северном Тихом океане в 300 км от Камчатки на глубине 22 км. Тогда землетрясение спровоцировало масштабное цунами, ударившее по городу Северо-Курильск на Курильских островах. Цунами поражало Северо-Курильск тремя волнами высотой 15-18 метров и практически разрушило город. То землетрясение является рекордным в России, по разным оценкам погибло от 2 до 15 тысяч человек.

Курилы – часть Японии

Примечательно, что Курильские острова, котрые накрыла стихия, являются оккупированной Россией частью Японии. 8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии. В ходе боевых действий советские войска полностью заняли Курильские острова.

Стихия может нанести удар по ядерным мощностям РФ

Волны цунами могут накрыть стратегическую тихоокеанскую базу России с подводными и надводными лодками-носителями ядерных ракет. Это станет ударом по ядерной триаде России. Объявлена угроза цунами для залива Авача, где находится стратегическая подводная база "Рыбачий" — ключевой объект Тихоокеанского флота РФ для ядерных подводных и надводных и десантных лодок.

База на карте

Эпицентр землетрясения

Подводная база "Рыбачий"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 1 июля в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 балла. Ученые уверяют, что такие толчки в регионе не являются аномальным явлением и могут повторяться из-за геологических особенностей региона.