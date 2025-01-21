Как живет Абрамович в "золотой клетке" Турции: дает чаевые тысячами долларов и больше не плавает на своих яхтах

Абрамович больше не публичен, но живет совсем не бедно

Роман Абрамович, бывший владелец футбольного клуба "Челси" и российский миллиардер, после введения санкций в 2022 году нашел убежище в Турции. Там ему пришлось от кое-чего отказаться.

Издание The Telegraph провело расследование о его нынешней жизни на берегах Босфора. Несмотря на ограничение поездок, Абрамович не отказывается от привычного роскошного образа жизни. Местный шеф-повар Омер Атайсин рассказал о щедрых чаевых от олигарха и его гастрономических предпочтениях. По словам повара, Абрамович любит баранину, шашлыки и холодные закуски.

"Я очень люблю Абрамовича", — сказал он, вспомнив, как летом готовил для Абрамовича и его друзей барбекю на скрытой от лишних глаз вилле.

Абрамовича не увидеть на борту его яхт

Две суперяхты российского бизнесмена – Eclipse стоимостью 500 миллионов фунтов и Solaris – пришвартованы в турецких водах. Eclipse находится в порту Мармариса, курортного города с населением около 100 тысяч. Яхта больше не совершает традиционные круизы по Карибскому морю и европейскому побережью. По словам местных работников порта, Абрамович не посещал судно не менее полугода.

Яхта Eclipse

Впрочем, расходы на содержание яхт остаются — всего за несколько месяцев стоянки в марине было израсходовано 1,66 миллиона долларов на горючее. Судно Solaris в последний раз выходило в море в мае 2024 года.

Яхта Solaris

58-летний Абрамович стал значительно более осторожным по отношению к публичности. После развода со светской львицей Дашей Жуковой в 2017 году подробности его личной жизни практически не попадают в СМИ. Однако, по информации источников, олигарх до сих пор принимает участие в закулисных переговорах между Россией и Украиной.

Состояние Абрамовича, по оценкам Forbes, сократилось на 4,1 миллиарда фунтов по сравнению с довоенным периодом и сейчас составляет 7,96 миллиарда. Средства от продажи "Челси" в размере 2,35 млрд фунтов остаются замороженными. Великобритания и ЕС блокируют их передачу в помощь пострадавшим от войны в Украине из-за опасений, что деньги могут вернуться в Россию.

В Турции Абрамовича связывают с роскошной виллой в элитном районе Ваникей в Стамбуле. Однако доказать его причастность к этой недвижимости сложно из-за усиленных мер безопасности. Территория окружена густой растительностью и охраняется на расстоянии 250 метров.

Кроме Турции, олигарх может свободно находиться в Израиле, России и на Карибах. За последние 18 месяцев он также интересовался недвижимостью в Дубае.

Также ранее "Телеграф" писал о том, где сейчас находится олигарх Роман Абрамович. Ранее он организовывал переговоры РФ и Украины.