Как выглядит и сколько стоит роскошная яхта украинского чиновника, которого подозревают в отмывании денег

Арестованное имущество изъяли

В Италии арестовали яхту подозреваемого в соуправлении преступной группировкой, действовавшей в Фонде государственного имущества Украины. Вероятнее, речь идет за Дмитрия Сенниченка.

Стоимость этого актива премиум-класса оценили в 5,5 млн евро. Об этом сообщили в НАБУ.

"Благодаря деятельности совместной следственной группы в составе детективов НАБУ, прокуроров САП и представителей правоохранительных органов Франции при содействии правоохранительных органов Италии выявлен и наложен арест на дорогостоящий актив одного из руководителей преступной организации в Фонде государственного имущества Украины", — информирует НАБУ.

В рамках совместной следственной группы итальянские правоохранительные органы арестовали и изъяли указанное имущество.

Элитная яхта соруководителя преступной организации в ФГИУ арестована в Италии.

Яхта соруководителя преступной организации в ФГИУ.

Что известно о яхте

CRANCHI 78 Settantotto – это роскошная 24-метровая моторная яхта от итальянской Cranchi, которая сочетает в себе спортивный дизайн и премиальный комфорт. Судно оснащено двумя мощными двигателями Volvo Penta D13-IPS1350, позволяющими развивать скорость до 32-33 узлов. У яхты есть 4 каюты для размещения 8 гостей, просторный флайбридж и большие панорамные окна, создающие атмосферу пространства и света. Высококачественная отделка интерьера, многочисленные зоны отдыха и современная техническая оснастка делают эту яхту одним из самых привлекательных вариантов в своем классе, с базовой стоимостью от 4 миллионов евро.

10 декабря 2024 года в рамках деятельности совместной следственной группы французскими правоохранителями арестована недвижимость подозреваемых по этому делу общей стоимостью 6,5 млн евро, а австрийскими правоохранителями — элитные автомобили и драгоценности.

Что предшествовало

Напомним, НАБУ и САП в 2023 году заочно сообщили о подозрении бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в создании и возглавлении преступной организации. Кроме него, заподозрили еще 8 человек. Позже ему и другим фигурантам обновили подозрения.

По версии следствия, экспредседатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко и другие лица совершили два эпизода преступной деятельности. Первый – по коррупции на "Одесском припортовом заводе" (99,56% акций принадлежит государству). По данным следствия, в начале 2020 года председатель ФГИ добился избрания "лояльных" членов наблюдательного совета ОПЗ, которые впоследствии согласовали назначение участника преступной организации директором завода. На схеме завода за период с мая 2020 по октябрь 2021 ОПЗ потеряло более 600 млн грн.

Второй эпизод касался ОГХК. НАБУ и САП установили, что в октябре 2020 года организатор 30 добился назначения "лояльного" и.о. директора ОГХК. Тот, со своей стороны, во исполнение указаний "сверху" на протяжении 2020-2021 годов от имени госпредприятия умышленно заключил четыре контракта о продаже титансодержащего сырья (ильменитового концентрата) с подконтрольным советнику председателя ФГИУ чешской компанией по заниженным ценам. Этот товар затем перепродали по рыночным ценам. Как установило следствие, ильменитовый концентрат был поставлен предприятиям России и на территорию временно оккупированного Крыма. Это привело к причинению государству ущерба более чем в 111 млн грн.

Следует отметить, что Верховная Рада Украины 17 февраля 2022 года 318 голосами "за" отправила в отставку главу Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко. Причиной увольнения чиновника, по данным СМИ, стали провалы в приватизации и постоянные скандалы, связанные как с госпредприятиями, так и личностью самого Сенниченко.

Обратите внимание! Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали группу из четырех мужчин, которые занимались выбиванием долгов по заказу. Одной из жертв стал столичный врач.