Яхту Абрамовича заподозрили в контрабанде угля в Китай: что произошло на самом деле

Яхта олигарха стоит возле берегов Турции

Северная Корея использовала данные яхты олигарха Романа Абрамовича, для маскировки своего сухогруза. Вероятно таким образом, она пыталась доставить некий груз в обход санкций ООН.

Об этом информирует южнокорейское издание NK News. По его информации, таинственный сухогруз 6 мая вышел из одного из портов КНДР и 8 мая прибыл в китайский город Янтай, который известен, как перевалочный пункт для северокорейского угля.

При этом с 2006 года действуют санкции ООН, запрещающие поставки угля из Северной Кореи. По мнению автором материала, использование поддельных данных может свидетельствовать о попытке контрабанды товаров или сокрытии какой-то иной незаконной деятельности. Отмечается, что судна КНДР часто используют поддельные идентификаторы.

Неизвестно, знает ли Абрамович о том, что данные его 162-метровой яхты Eclipse были использованы для контрабанды, однако его яхта обычно находится в Эгейском море возле берегов Мармариса (Турция).

С 2002 года на всех морских судах с водоизмещением 300 и больше тонн требуется установка прибора, передающего данные о регистрации в системе Automatic Identification System (AIS). Это сделано для упрощения навигации и предотвращении столкновений в плохую погоду. Эти данные позволяют узнать информацию о координатах корабля, его скорости, курсе и другой информации.

Изменение данных о судне требует регистрации в профильных государственных структурах и требует специального пароля. То есть, внести в систему поддельные данные не так уж и просто, однако, как видно, в КНДР нашли способ.

Как сообщалось ранее, северокорейские граждане массово прибывают в Россию для работы на военно-промышленных предприятиях. Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет используются в качестве рабочей силы, а за каждого правительство КНДР получает около тысячи долларов.