"На себя не похож". Свежие фото Путина с Лукашенко взбудоражили сеть

На неофициальную встречу Лукашенко пришел с собакой

Глава России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провели неформальную встречу в Валааме. Однако много вопросом вызвали не только их заявления, но и внешний вид, особенно то, во что они были одеты.

На распространяемых росСМИ фото видно, что Путин выбрал достаточно нетипичный для себя стиль, ведь в большинстве своем он одевает деловые костюмы. 1 августа он же надел чёрные джинсы, кроссовки, голубую рубашку.

К слову, в глаза сильно бросается то, что рубашка достаточно большая на Путина. Здесь есть по меньшей мере два логических объяснения: первое — большую рубашку выбрали, чтобы добавить объем Путину, чтобы он не выглядел на фоне Лукашенко маленьким, а второе — диктатор заметно похудел. Кроме того, более заметным стало и облысение Путина, на официальных совещаниях в Кремле это хорошо маскируют, а здесь на некоторых кадрах он буквально светил лысиной.

Лысина Путина

Путин и Лукашенко

Путин и Лукашенко в храме на Валааме

Сам же Лукашенко также выглядел довольно интересно, хотя его в похожей одежде видят чаще. Самопровозглашенный президент надел черные брюки, черные туфли и большую темно синюю рубашку. Вот именно рубашка и вызвала кучу хейта у пользователей. Также без внимания не осталось и то, что на фоне Лукашенко Путин выглядел карликом. Некоторые люди писали, что российский диктатор не похож сам на себя, сильно состарился и вообще выглядит "как бедный родственник".

Добавим, что Лукашенко и Путин провели неофициальную встречу в Валааме. Там они также были на службе в храме Смоленской иконы Божией Матери в Смоленской ските. Также с Лукашенко на встречу приехал его сын Николай, а еще он взял с собой свою собаку, шпица по кличке Умка.

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