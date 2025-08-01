Отец-герой или вымысел? Журналисты разоблачили Путина на лжи о своих родителях (фото)

Официальная история семьи Путина менялась в зависимости от политической конъюнктуры

Российский президент Владимир Путин создает образ руками пропагандистов. В его жизнеописании факты давно уступили место выдумкам. Не пожалел Путин даже собственную семью — сам и словами подконтрольных журналистов легализует о них откровенную ложь.

На это обратили внимание журналисты Роман Баданин и Михаил Рубин в книге Царь собственной персоной. Они заметили, что в колонке в журнале "Русский пионер" весной 2015 года Путин "спутал" дать смерти родителей. Эту колонку публиковали от имени самого президента РФ. В ней указано, что мать жила до 1999 года, а отец умер в 1998 году.

Однако раньше сам Путин в книге "От первого лица" (2000) указывал другие даты: мать умерла раньше отца. Это подтверждает и надгробие родителей Путина. Нарушение последовательности смерти, очевидно, свидетельство, что колонку писал не сам Путин или грубая ошибка в собственной истории.

Часть колонки Путина, опубликованная в 2015 году

Надгробие родителей Путина на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге

Еще одно противоречие — в описанной в колонке драматической сцене из блокадного Ленинграда. В колонке Путин рассказал удивительную историю, как отец пришел из госпиталя и не дал санитарам забрать полумертвую мать, которую позже выходил. Пришел он на костылях и якобы совершил героический поступок. Однако за 15 лет до этого Путин рассказывал другую историю. Его отец в это время воевал, а мать хоть и действительно потеряла сознание от голода и ее действительно клали с покойниками, но она пришла в себя сама и застонала.

Книга 2000, где Путин рассказывал другие версии событий

Расходятся данные в колонке и с архивными записями. В ней Путин утверждает, что его мать в городе пробыла всю блокаду, однако, согласно архивам, мать Путина была эвакуирована из Ленинграда еще в 1942 году, когда блокада продолжалась до 1944 года.

Ложь может быть вызвана политикой, отмечают авторы расследования. В частности, эта колонка о "подвиге" отца Путина появилась через год после аннексии Крыма — России требовались героические истории о лидере и прошлом. Более того, журналисты поймали Путина на лжи о более личных вещах. К примеру, на встрече о "традиционных ценностях" в 2024 году, Путин заявил, что его отец не пил и даже не ругался на семью. Однако, по свидетельству нескольких источников, у матери Путина был один глаз — другой его отец выколол вилам в приступе "буйства".

Что известно о родителях Путина

Владимир Путин родился 7 октября 1952 в Ленинграде в семье выходцев из Тверщины. Отец, ветеран НКВД Владимир Спиридонович после войны работал на заводе. Мать, Мария Шеломова, пережила блокаду, работала санитаркой, уборщицей, сторожем и т.д. Владимир был третьим сыном – двое старших умерли в детстве. Жил с родителями до начала службы в КГБ.

Официально считается, что это родители Путина.

Однако версий по поводу его родителей немало. По некоторым из них настоящий отец Путина воевал на стороне нацистов. По другому предположению его матерью была на самом деле женщина из Грузии, которая родила ребенка от женатого мужа и его отдали в интернат. Однако это только версии в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в молодости Путин был каскадером и исполнял роль фашиста в фильмах. В сети мало фото диктатора до того, как его политическая карьера пошла вверх. Этому способствовала и работа в КГБ.