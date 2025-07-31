"Ответ Путина на дедлайн Трампа": дочь спецпредставителя Келлога отреагировала на удар по Киеву

Путин пытается испытать решительность США

Российская массированная атака на Киев 31 июля – это демонстративный ответ российского правителя Владимира Путина на ультиматум и дедлайн, выдвинутые ему президентом США Дональдом Трампом. Путин испытывает решимость США дать ему пощечину в ответ.

Об этом написала Меган Моббс, дочь специального представителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога. Она подчеркнула, что США не имеют права показать слабость перед лицом наглости Путина.

"Киев находится под массированной атакой дронов. Не ошибайтесь, это ответ Путина на дедлайн президента Трампа. Он испытывает решительность и силу Америки. Мы не имеем права показать слабость", — написала она.

Напомним, что Киев в ночь на 31 июля подвергся массированной атаке ударных беспилотников россиян. В результате удара врага есть разрушения и повреждения жилья и инфраструктуры. По меньшей мере четыре человека пострадали. Кроме беспилотников, оккупанты ударили по Киеву крылатыми ракетами "Искандер-К".

Кроме обычных "традиционных" копий иранских Shahed-136, россияне применили против столицы копии иранских реактивных беспилотников Shahed-238. Атаку враг устроил в несколько волн, пытаясь взять столицу в кольцо.

Также очень громкие взрывы в Киеве прогремели во время комбинированной атаки на Украину в ночь на понедельник, 28 июля — россияне выпустили ракеты Х-101 и направили на Украину много дронов. Под удар оккупантов попал Дарницкий район, есть пострадавшие. "Телеграф" публиковал фото пострадавшей от удара дронов киевской многоэтажки.