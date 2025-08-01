Дедлайн Трампа истекает: боится ли Путин и чего ждать Украине от "терок" двух стариков

Быстрого эффекта от санкций США в отношении к России ожидать не стоит

Президент США в очередной раз выразил своё недовольство нежеланием Кремля двигаться к завершению войны. Сначала в качестве условия Дональд Трамп выставил 50-дневный срок, в течение которого Украина и Россия должны заключить мирное соглашение. После того, как российские обстрелы не прекратились, а только усилились, глава Штатов решил радикально сократить озвученный ранее дедлайн – до 10 дней.

"Телеграф" расскажет, когда истекает этот срок и чего ждать в день, когда это произойдёт.

Каковы условия Трампа

"Думаю, я уже знаю ответ", – заявил Дональд Трамп, когда во время брифинга с британским премьер-министром Киром Стармером отвечал на вопросы журналистов об установленном для России сроке. Именно тогда, разочарованный обстрелами и убийствами, американский президент несколько ускорил ранее объявленный дедлайн.

Трамп хочет, чтобы Украина и Россия договорились о прекращении огня и установили "прочный мир" ведь по словам американских чиновников, "время для этого уже пришло". В своём стиле американский президент заявил:

"Раньше я говорил вам, что в неделю умирает 5 000 человек. Теперь уже 7 000 человек умирают в неделю. Преимущественно украинские и российские солдаты. Но гражданские люди также умирают от бомб, которые падают им на голову. Это отвратительная война".

Если же мирное соглашение к концу дедлайна заключено не будет, США могут ввести вторичные тарифы для стран, которые торгуют с Россией – Китай, Индия, Турция.

"Мы наложим тарифы и другие меры. Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что она, очевидно, хочет продолжать войну. Но мы наложим тарифы и другие предложенные меры", – добавил президент США.

Когда истекает объявленный Трампом срок

29 июля американский лидер подчеркнул, что "таймер" стоит устанавливать на 10 дней именно с того дня. Таким образом, если подсчитать, то в случае незаключения мирного соглашения, именно 8 августа Штаты могут ввести санкции против России и стран, которые поддерживают её экономику покупкой нефти.

Беспокоит ли это кого-то в России?

Паники или смущения в заявлениях российских чиновников, которых просят прокомментировать дедлайн Трампа, нет. Вместе с тем, глава правительства РФ и бывший президент страны Дмитрий Медведев уже успел пригрозить США войной и начать дистанционную дискуссию с Марко Рубио, который открыто высмеял попытки соратника Путина запугать мир ядерной войной.

Пост Дмитрия Медведева

Представитель администрации Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия приняла к сведению новый объявленный срок, однако останавливать войну в Украине не собирается. По его словам, экономика страны уже приобрела "иммунитет к санкциям", поскольку в течение долгого времени работает в режиме ограничений.

Сам Путин публично на ультиматум Дональда Трампа не ответил.

Что произойдёт на 10 день

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в ответ на российские заявления об "иммунитете к санкциям" написал в соцсети "X":

"Россия, вы правы относительно санкций. Вам удалось их избежать и вы научились с ними жить. Очевидно, вы не понимаете, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести тарифы на страны, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину. Возможно, вам стоит в скором времени обратиться к этим странам, чтобы узнать, имеют ли они такое же легкомысленное отношение, как у вас. Значительное двухпартийное большинство готово помочь президенту Трампу в этих начинаниях".

Линдси Грэм и Дональд Трамп / X

Дональд Трамп уже объявил о введении 25% пошлин против Индии, обвинив её в слишком тесных экономических связях с Россией. Они начинают действовать с пятницы, 1 августа. Об этом он написал в своей социальной сети, подчеркнув, что новые ограничения — это ответ на "крайне высокие тарифы" Индии и её роль в финансировании российской экономики во время войны.

Отдельно президент США раскритиковал Индию за закупку оружия у России и импорт энергоносителей. Он подчеркнул, что Индия, наряду с Китаем, остаётся одним из главных покупателей российских энергоресурсов.

"Они всегда закупали подавляющее большинство своего военного оборудования у РФ и являются крупнейшим покупателем энергоресурсов у России наряду с Китаем — в то время, как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине. Всё это — плохо", — написал Трамп.

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что нынешнее взаимодействие команд Владимира Зеленского и Дональда Трампа является лучшим, чем когда-либо. По его мнению, одним из результатов этого сотрудничества стало сокращение срока ультиматума Трампа к Путину.

"За этим решением стоит огромная теневая работа команды, в т.ч. разработка и презентация Белому Дому конкретных планов и запросов на необходимое вооружение", — написал Корчинский в Facebook, намекнув, что август станет для Кремля "очень весёлым".

Дмитрий Корчинский / Facebook

Корчинский признал, что слова Трампа не всегда совпадают с действиями, но на этот раз "есть надежда", что он выполнит закулисные обещания Украине. Он считает, что команда Зеленского смогла убедить Трампа: именно через давление на Россию — как главного союзника Китая — США смогут эффективнее влиять и на Пекин.

"От решительной позиции Трампа выиграет не только Украина, но также США, НАТО, ЕС", — подытожил Корчинский.

Ждём возвращения ленд-лиза?

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии "Телеграфу" заявил, что инициированные Дональдом Трампом тарифы и санкции имеют потенциал существенно повлиять на Россию, хотя и не мгновенно. По его словам, речь идёт не о днях или неделях, а скорее о месяцах постепенного экономического давления.

"Санкции, конечно, тарифы, пошлины — они могут потенциально повлиять на Россию достаточно серьёзно и если не закончить, то по крайней мере заставить её пересмотреть существенно все свои подходы к войне. Но это не быстрый процесс", — отметил Рейтерович.

По его мнению, главный расчёт Трампа — на поведение стран, которые активно торгуют с РФ. В частности, пошлины должны побудить таких партнёров, как Индия, уменьшить объёмы сотрудничества с Москвой, чтобы избежать конфликта с США. Именно это, считает эксперт, может постепенно ударить по российской экономике и ослабить способность Кремля финансировать войну против Украины.

Игорь Рейтерович / Facebook

"На примере Индии мы видим, что этот расчёт частично работает — страна уже сокращает закупки, заводы отказываются покупать российскую нефть", — подчеркнул Рейтерович.

Относительно дедлайна, установленного Трампом, эксперт считает, что 8 августа вряд ли произойдёт что-то резкое или радикальное. Но именно отсутствие реакции со стороны РФ может стать поводом для Белого дома к дальнейшему усилению давления.

"Трамп будет идти дальше по пути повышения ставок — в том числе через новые санкции. Например, в атомной или банковской сфере. И самое главное — в усилении военно-технической помощи Украине", — пояснил он.

Рейтерович также не исключает, что в условиях затягивания войны и дальнейшего бездействия России, Трамп может даже вернуться к идее ленд-лиза.

Последняя попытка уговорить Россию

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф вскоре отправится с дипломатической миссией в Москву. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме, отметив, что визит в РФ состоится сразу после поездки Виткоффа в Израиль.

"А потом он едет в Россию, верьте или нет", — сказал Трамп, не раскрывая деталей будущей миссии своего представителя.

По мнению Игоря Рейтеровича, это выглядит как последняя попытка предложить диалог перед жёсткими действиями.

"Я думаю, что это последняя попытка — типа: давайте ещё попробуем договориться. Давайте услышим, что вы хотите сказать, что для вас является принципиальным", — пояснил Рейтерович.

Одна из предыдущих встреч Уиткоффа и Путина

Он предположил, что Москва могла подать сигнал о готовности к разговору, чтобы оттянуть давление или предотвратить санкции. Впрочем, политолог скептически оценивает вероятность прорыва:

"Я не сильно верю в результативность визита. Надо понимать, как работают россияне в таких вопросах. Но Трамп сможет сказать: я сделал всё возможное, даже больше — ко мне точно никаких вопросов. Я пытался, но россияне сами сделали то, что сделали".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп изменил риторику в отношении российского вторжения в Украину и начал признавать, что конфликт не завершится быстро. Поскольку у Владимира Путина нет реальных успехов, которыми он мог бы похвастаться перед внутренней аудиторией, у него остаётся только один вариант.