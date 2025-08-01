Путин снова заговорил о конце войны в Украине и брязгнул "Орешником". Зеленский не замедлил с ответом

Говорил также о потерях и Часов Яр

Владимир Путин снова выступил с заявлениями. Говорил об окончании войны на своих условиях, Конституции Украины, переговорах.

Всю эту новую порцию бреда он выдал в общении с Александром Лукашенко в Валааме. Пропагандисты снимали это на камеру. "Телеграф" собрал главное.

"Я готов закончить войну на условиях, которые были в июне 2024 года", — сказал российский диктатор.

Что это при условии о которых говорит Путин

Напомним, в прошлом году президент России уже высказывал свои условия об окончании войны в Украине, которую и сам развязал.

14 июня 2024 г. российский президент Владимир Путин выдвинул свои условия для начала мирных переговоров с Украиной, главными из которых были два пункта: отказ Украины от вступления в НАТО и вывод украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Он также в прошлом году говорил, что цель России — "нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация" и добавил, что Россия также требует "обеспечения прав русскоязычных" в Украине и "принятия" Киевом "новых территориальных условий.

"Нужно обсуждать шаги, необходимые для установления долгосрочного — без временных ограничений — мира в Украине. Если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, Москва готова подождать", — заявил российский лидер 1 августа.

Другие заявления Путина

"Сегодняшняя власть в Украине основана не на Конституции, Конституция явно нарушена".

"Если руководство Украины считает, что сейчас не время переговоров, а нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать".

"Реакция Украины на предложение создать три рабочих группы (Россия, Украина, Турция – ред) в целом была положительной".

Путин заявил, что положительно оценивает результаты переговоров России и Украины и обмен пленными: "А как же можно не положительно оценивать, что сотни людей вернулись на Родину?".

"Если Киев и Запад откажутся от нового мирного предложения, дальше условия будут вроде бы другими".

Что сказал Путин о войне

Путин также заявил, что ВС РФ наступают на всей линии боевого столкновения. Добавил, что динамика на фронте положительная, но забыл сказать, что его солдаты каждый день становятся удобрением на украинской земле. Президент России считает, что у российских бойцов нет пустой потери, то есть гибнут они ни за что.

Говорил о Часовом Яру и в его фантазии этот город был освобожден несколько дней назад. Говорит будто дальше шла "зачистка", скорее, от его армии. В ЦПД СНБО Украины это уже опровергли.

Путин заявил о серийном производстве ракет "Орешник"

Диктатор России Владимир Путин во время разговора с Лукашенко сделал заявление по ракетному комплексу "Орешник", сообщив о начале его серийного производства.

По словам кремлевского руководителя, Россия изготовила первый серийный комплекс этой ракетной системы. Первая серийная ракета поступила в войска. Теперь серия заработала", — заявил Путин.

Также диктатор сообщил о выборе позиций для размещения этих ракетных систем. По его словам, российские и белорусские военные специалисты определили места для будущих позиций ракетных комплексов.

"В настоящее время идет работа по подготовке этих позиций, так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем", — добавил Путин.

Зеленский ответил на заявления Путина: Украина готова к переговорам на уровне лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал на своей странице заявление о возможных переговорах с Россией, реагируя на последние сигналы из Москвы.

В своем сообщении глава украинского государства подчеркнул поддержку усилий президента США Дональда Трампа по прекращению российской агрессии. "Мы видим и поддерживаем усилия президента Трампа по прекращению российской войны, всех убийств и для достижения достойного и длительного мира", — отметил Зеленский.

Относительно заявлений из России, украинский лидер выразил осторожный оптимизм, но с оговорками.

"Если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытка выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул необходимость перехода от технических переговоров к диалогу на высшем уровне.

"Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России", — подытожил глава государства.

Ранее "Телеграф" писал, какая вероятность того, что Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся.