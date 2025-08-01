"Деды сбежали с психушки". Заявление Лукашенко на встрече с Путиным возмутило украинцев

Путин также наговорил немало абсурда

Во время встречи главы России Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко прозвучало немало абсурдных заявлений. Украинцы в сети уже возмущенно отреагировали на них.

Как сообщают росСМИ, российский диктатор встретился с Лукашенко в России на Валааме, где они также посетили службу в храме. Общаясь с корреспондентами, оба лидера отвечали на вопросы, которые касались и войны с Украиной.

"Украина должна бегом умолять Путина о мире", – сказал Лукашенко.

По словам Путина, Россия якобы готова к миру, но на своих условиях — демилитаризация Украины, отказ от участия в любых блоках, в том числе НАТО, и "признание российскими" не менее 4 областей страны. Украинцев эти слова изрядно возмутили, особенно заявления Лукашенко, о том, что Украина "должна молить Путина о мире".

Встреча Путина и Лукашенко

В комментариях люди писали, что Лукашенко и Путин — старики, забывшие выпить таблетки и их маразм зашкаливает. Кто-то называл диктатора "старой молью", а о Лукашенко говорили, что он "объелся гнилой картошки". Многие поддержали то, что Россия и Путин с такими требованиями и заявлениями должны идти за российским кораблем. Ведь Украина защищает свои земли от агрессии России и молить о помиловании и мире – последнее дело для украинцев, что-то вроде невыполнимого.

Кроме того, во время общения Лукашенко и Путина произошел курьез. Ведь когда самопровозглашенный президент Беларуси заговорил о том, что Россия выгрызает и захватывает территории, Путин исправил его.

Дословно это было так:

Лукашенко: "ВС РФ отгрызут, захватят и пойдут дальше"

Путин: "Вернут".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что свежие фото Путина с Лукашенко взбудоражили сеть.