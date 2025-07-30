В Кремле делают вид, что не боятся дедлайнов Трампа: на что надеются Путин и его приспешники

Вряд ли угроза новых санкций заставит Россию искать мирное соглашение — но неприятный для Кремля нюанс

Президент США Дональд Трамп чем дальше, тем сильнее и сильнее теряет терпение, которое он демонстрировал российскому правителю Владимиру Путину. Недавно он давал России 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной, а теперь дает только 10. Если Кремль откажется, США введут новые санкции как против России, так и против покупателей российских энергоресурсов.

Об этом сообщает CNN. Журналисты напомнили, что Трамп публично подтвердил сокращение сроков для России и пообещал применить санкции, если Кремль не примет нужное решение.

Пока остается непонятным, зачем Трамп установил новый срок в "10-12 дней", если он мог бы ввести санкции гораздо быстрее. Однако, возможно, это последний знак полного изменения позиции Трампа в отношении войны в Украине. В адрес Кремля и Путина все чаще звучит только критика.

С другой стороны, вряд ли угроза новых санкций заставит Россию искать мирного соглашения. Во-первых, на Кремле и без того ограничений, как блох на собаке. А во-вторых, Россия надеется на помощь Индии и Китая, покупающих много российской нефти. Именно поэтому в окружении Путина не боятся угроз Трампа.

Но есть неприятный для России нюанс. Вторичные санкции могут повлиять на экономику стран, покупающих нефть из России. В настоящее время это Индия, Турция и Китай. И если последний вряд ли откажется от российских энергоресурсов, то Индия с Турцией могут прекратить или уменьшить объемы закупок.

Единственное, на что надеются в Кремле — что эмбарго на российскую нефть приведет к удорожанию во всем мире, что приведет к росту цен в самих США. Только это, по мнению Путина и его клики, может остановить Трампа от его угроз. Хотя публично кремлевские чиновники высмеивают Трампа и его угрозы.

Напомним: еще 28 июля президент США анонсировал сокращение срока для России, установленное для завершения войны в Украине. Несмотря на это, в Кремле сразу отреагировали на новый ультиматум Дональда Трампа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что война продолжится.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Запад пересматривает стратегию сдерживания России: сейчас Кремлю присылают предупреждение вместо моментальных санкций. Главная цель — заставить Москву переосмыслить свою политику, пока последствия еще можно изменить.