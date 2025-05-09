Была еще по сути ребенком: как выглядела Кабаева, когда познакомилась с Путиным

Путин и Кабаева познакомились, когда девушка уже была успешной гимнасткой

Алина Кабаева — известная российская спортсменка, одна из самых титулованных гимнасток в России, которую называют любовницей президента РФ Путина. Более того, в сети годами ходят слухи, что спортсменка уже родила российскому диктатору нескольких детей.

"Телеграф" расскажет, когда и при каких обстоятельствах Алина Кабаева познакомилась с новоиспеченным президентом России, который спустя годы развязал кровавую войну в Украине.

Кабаева и Путин — как они познакомились?

Алина Кабаева занималась гимнастикой едва ли не с пеленок. Она родилась в Ташкенте, но с годами семья переехала в Москву. Там мать отдала Алину к главному тренеру сборной России по художественной гимнастике Ирине Винер.

Алина Кабаева. Фото: Getty Images

Девочка демонстрировала невероятные способности в этом виде спорта. И уже в юном возрасте получала призовые места, титулы и награды. В 2001 году тренер Ирина Винер решила отметить удачное выступление российской сборной на чемпионате мира в Испании, где ее спортсменки выиграли все золотые медали.

Алина Кабаева. Фото: Getty Images

На этом мероприятии побывал и новоиспеченный президент РФ Владимир Путин. Там он и познакомился с юной гимнасткой Алиной Кабаевой, которой тот момент было около 18 лет. Девушка на этой вечеринке не продемонстрировала свои способности, как другие спортсмены, так как имела травму. Зато целый вечер общалась с Путиным. Поговаривают, что именно тогда он обратил внимание на девушку, которая в будущем стала его любовницей.

Сейчас Кабаевой почти 42 года (исполнится 12 мая). Ходят слухи, что именно из-за нее Путин развелся с женой Людмилой. Также в сети время от времени всплывает информация о том, что роман у Кабаевой с президентом РФ длительный, вероятно, они даже женаты. А она за это время успела родить ему нескольких детей.

Так выглядела Кабаева, когда она познакомилась с Путиным

Предположения о том, что Путина и Кабаеву связывают семейные узы частично подтверждаются тем, что во многих странах Европы и мира против гимнастки, как приближенной к Путину особе, были введены санкции. Сама же Кабаева, и тем более Путин не подтверждают информацию о своих отношениях.

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