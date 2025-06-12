Женщина построила блестящую карьеру и даже ходят слухи, что м может занять должность отца-тирана

Российский президент-диктатор Путин, который с 2022 года начал полномасштабную кровопролитную войну в Украине и является военным преступником, тщательно скрывает свою личную жизнь. Он один раз был женат с женщиной по имени Людмила, однако в 2014 году они развелись. В этом браке, вероятно, родились две дочери — Мария Воронцова и Екатерина Тихонова.

"Телеграф" расскажет, что известно о старшей дочерей Путина Марии Воронцовой, которая вероятно метит на президентскую должность отца-тирана.

Мария Воронцова — что о ней известно?

Мария Воронцова — старшая дочь президента РФ Владимира Путина. Она родилась 28 апреля 1985 года, сейчас ей 40 лет. Как младшую, так и старшую дочерей Путин тщательно прячет от публики, к тому же они не замешаны в публичной политике, так как обе имеют медицинское образование и соответствующую карьеру.

Есть данные о том, что Мария Воронцова получила образование врача-эндокринолога, она имеет научную степень кандидата медицинских наук и является доцентом кафедры внутренних болезней Факультета фундаментальной медицины МГУ, член ученого совета МГУ. В сети ходят слухи, что Воронцова предположительно является тайным советником Путина по генной инженерии.

Известно, что Мария Воронцова была замужем за нидерландским бизнесменом Йорритом Фаассеном. У пары якобы родилось двое детей, однако их также тщательно прячут от публичности.

Воронцова метит в кресло Путина?

Дочь Путина никогда не была замешана в публичной политике в России. Сам Путин также всегда скрывал своих детей и внуков от прессы. Поэтому слухи о том, что Мария Воронцова может стать преемницей отца-диктатора, кажутся маловероятным.

Однако в последние годы политические эксперты в РФ заметили интересную тенденцию. Дочерей Путина начали "выводить" на политическую арену. Возможно, одну из них готовят сделать его преемницей на посту президента РФ.

При этом публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов рассказал 24 каналу что старшая дочь Путина Мария Воронцова вряд ли имеет политические амбиции — она больше задействована в своих медицинских делах. А вот младшая Екатерина Тихонова вполне может претендовать на роль преемницы отца-диктатора.

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