В ISW подтвердили подготовку Донецкого аэропорта для пусков "Шахедов": чего хотят достичь россияне

Решение превратить Донецкий аэропорт в пусковые для дронов может сыграть против россиян

Российские оккупанты действительно пытаются восстановить Донецкий аэропорт на временно оккупированной территории Украины и приспособить его для пусков ударных беспилотников. Россияне считают, что это самоубийственное решение позволит снизить эффективность украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что, по мнению россиян, размещение стартовых площадок для "Шахедов" сократит время реакции украинской противовоздушной обороны.

"Российские войска запускают ударные БПЛА большой дальности с оккупированной территории Украины, и дальнейшее ее использование для таких ударов будет представлять все большую угрозу для Украины и государств-членов НАТО, если Россия продолжит оккупировать украинскую территорию", – говорится в отчете.

Однако некоторые военные эксперты указывают, что решение превратить Донецкий аэропорт в пусковые для дронов может сыграть против россиян. В отличие от "традиционных" российских мест, откуда запускаются беспилотники, аэропорт значительно уязвимее даже для обычных ударных дронов Украины, не говоря уже о ракетах, которые могут прилететь по российским оккупантам. Поэтому пусковые в аэропорту могут быть очень быстро уничтожены, как и любые российские постройки.

Напомним, 3 августа в сети появились спутниковые снимки, согласно которым еще в июле 2025 года на территории оккупированного аэропорта "Донецк" было зафиксировано начало восстановительных работ. С территории аэродрома россияне могут запускать "шахеды".

Международный аэропорт "Донецк" имени Сергея Прокофьева расположен на северо-западе города Донецка. До войны он был одним из самых современных аэропортов Украины, модернизированным накануне Евро-2012. Аэропорт прекратил обслуживание рейсов 26 мая 2014 после его захвата боевиками террористической организации "ДНР", а 3 июня 2014 был официально закрыт для полетов.

С июня 2014 года по конец января 2015 года велась оборона аэропорта от пророссийских террористов. В результате 242-дневной обороны аэропорта он почти полностью был разрушен.