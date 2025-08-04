Shahed із новою бойовою частиною: що буде, якщо влучить у багатоповерхівку

Нові модифікації Shahed мають посилену бойову частину

Дрони-камікадзе "Шахед" із посиленою бойовою частиною з'являться вже скоро. Бойова частина може бути в них різного типу. Дрон із такою кількістю вибухівки здатний зруйнувати багатоповерхівку.

Про це командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський розповів в ефірі Ранок.LIVE. Раніше про подібну модифікацію дронів попереджали в Головному управлінні розвідки.

Ярославський також зазначив, що при влучанні такого дрона в багатоповерхівку, він може зруйнувати її до п'ятого поверху. Йдеться про будинок на дев'ять поверхів, тобто верхні чотири дрон перетворить на руїни.

Характеристики Shahed

Це великий ударний дрон, спочатку іранського виробництва, який наразі виробляється в Росії та модернізовується там під назвою "Герань". Розмах крила такого дрона близько 2,5 метра (Shahed 131 трохи менший — 2,2 метра). Бойова частина — до 50 кг (Shahed 131 — до 15 кг), може бути уламкова, термобарична тощо. Він може пролетіти близько 2000 кілометрів з точки запуску (Shahed 131 — близько 900 км), орієнтуючись за GPS та інерційною системою. Швидкість такого дрона-камікадзе 150-180 км/годину. Реактивний дрон (Shahed 238) може розвивати майже втричі більшу швидкість.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вперше реактивний шахед над територією України збили понад рік тому. Наразі росіяни застосовують їх для ударів по цивільному населенню України.