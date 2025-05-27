"У кого-то маленький...": в Чечне хотят построить гигантский небоскреб, в сети волна шуток о комплексах Кадырова (фото)

В сети уже прокомментировали идею волной шуток

В столице Чечни Грозном собрались строить аналог "Бурдж-Халифа" — гигантский небоскреб "Ахмат Тауэр". Он якобы будет вторым по величине небоскребом в России после "Лахта-центра", а на его строительство намерены потратить порядка 2,5 миллиарда рублей. В социальных сетях уже подняли на смех такую идею.

Деньги на этот проект выделит Российский фонд прямых инвестиций. При этом, реализация проекта по созданию этого здания началась еще в 2015 году.

В здании высотой около 435 метров планируют поместить музеи, гостиницу, смотровую площадку, офисные помещения и т.д.

Проект "Ахмат Тауэр"

Для сравнения, в Москве самый высокий небоскреб имеет высоту 374 метра (башня "Федерация"). Если "Ахмат Тауэр" все же будет построен, по высоте он будет уступать только петербургскому Lakhta Center (462 метра).

Реакция сети

Идею построить гигантский небоскреб в Чечне быстро высмеяли в сети. Некоторые посчитали, что у главы Чечни Рамазана Кадырова есть некие комплексы, из-за которых ему хочется создать что-то слишком высокое и большое.

В то же время некоторые не упустили момента затронуть тему медалей сына Кадырова Адама. Тот получает их буквально направо и на лево и даже без повода.

Адам и Рамзан Кадыровы

Некоторые предположили, что он обязательно получит медаль за строительство этого здания, хотя на деле не будет иметь к нему никакого отношения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров получил памятную медаль к 25-летию ОМОН "Ахмат-Грозный". Однако очередное награждение 17-летнего орденоносца сильно взволновало россиян. Дело в том, что в сети обратили внимание на странный момент, а точнее, на государственную символику РФ, присутствующую на ней. В глаза россиян бросилась странность с гербом России — двуглавый российский орел потерял кресты.