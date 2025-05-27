Укр

"У кого-то маленький...": в Чечне хотят построить гигантский небоскреб, в сети волна шуток о комплексах Кадырова (фото)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
В сети смеются над проектом небоскреба в Чечне Новость обновлена 27 мая 2025, 10:42
В сети смеются над проектом небоскреба в Чечне. Фото Коллаж "Телеграфа"

В сети уже прокомментировали идею волной шуток

В столице Чечни Грозном собрались строить аналог "Бурдж-Халифа" — гигантский небоскреб "Ахмат Тауэр". Он якобы будет вторым по величине небоскребом в России после "Лахта-центра", а на его строительство намерены потратить порядка 2,5 миллиарда рублей. В социальных сетях уже подняли на смех такую идею.

Деньги на этот проект выделит Российский фонд прямых инвестиций. При этом, реализация проекта по созданию этого здания началась еще в 2015 году.

В здании высотой около 435 метров планируют поместить музеи, гостиницу, смотровую площадку, офисные помещения и т.д.

Проект "Ахмат Тауэр"

Для сравнения, в Москве самый высокий небоскреб имеет высоту 374 метра (башня "Федерация"). Если "Ахмат Тауэр" все же будет построен, по высоте он будет уступать только петербургскому Lakhta Center (462 метра).

Лахта-центр

Реакция сети

Идею построить гигантский небоскреб в Чечне быстро высмеяли в сети. Некоторые посчитали, что у главы Чечни Рамазана Кадырова есть некие комплексы, из-за которых ему хочется создать что-то слишком высокое и большое.

В то же время некоторые не упустили момента затронуть тему медалей сына Кадырова Адама. Тот получает их буквально направо и на лево и даже без повода.

Адам и Рамзан Кадыровы

Некоторые предположили, что он обязательно получит медаль за строительство этого здания, хотя на деле не будет иметь к нему никакого отношения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров получил памятную медаль к 25-летию ОМОН "Ахмат-Грозный". Однако очередное награждение 17-летнего орденоносца сильно взволновало россиян. Дело в том, что в сети обратили внимание на странный момент, а точнее, на государственную символику РФ, присутствующую на ней. В глаза россиян бросилась странность с гербом России — двуглавый российский орел потерял кресты.

Теги:
#Небоскреб #Чечня #Рамзан Кадыров #Ахмат Тауэр