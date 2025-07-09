Кадыровцы расстреливали за воду: появились новые детали российской операции "Труба"

Много тел до сих пор остается в газопроводе

В сети появилось видео, в котором раскрывают детали операции "Труба", когда российские солдаты пытались в Курской области выйти в тылы ВСУ по магистральному газопроводу "Уренгой — Помары — Ужгород". В частности, там раскрывается информация о том, как многие из россиян задохнулись на полпути и о том, что кадыровцы расстреливали россиян за воду.

Видео было обнародовано telegram-каналом "Северный канал". 11-минутный фильм в основном акцентирует внимание на рассказе одного из участников операции, однако там также есть и кадры, снятые непосредственно в трубе.

По данным Astra, на видео Игорь Гарус из Санкт-Петербурга. Он не назвал часть, в которой проходит службу и отметил, что разговор происходил в частном порядке и не понимает, как он оказался в сети.

По словам Гаруса, внутри газопровода до сих пор остается много тел, поскольку эвакуировать их оттуда очень сложно. Многие россияне умерли из-за нехватки воздуха, а другие начали сходить с ума и покончили с собой.

При этом он отмечает, что даже те, кого вытащили все равно бы умерли из-за отравления метаном. Россиянин говорит, что в основном это касается пожилых людей, но были там и солдаты в возрасте около 30 лет.

"Там вообще люди сходили с ума. Один застрелился. Один… на себя автомат навёл. Второй — голову себе разбил. Третий — в стену врезался. Паника началась", — сказал он.

Гарус также рассказал, что были проблемы с водой и едой. Личные запасы обычно забирали россияне на входе в трубу или же их конфисковывали кадыровцы

"Ахмат" забирал. Расстреливали. За воду дрались", — сказал он.

Как сообщалось ранее операция "Труба" она же "Поток" проводилась в марте 2025 года. Тогда россияне попытались воспользоваться магистральным газопроводом, чтобы перебросить войска в тыл украинской группировке в Курской области. Точное количество умерших там солдат не сообщалось, однако российские "военкоры" говорили, что их было много.