Кадыров оделся в триколор и устроил цирк в Грозном (видео)

Глава Чечни получил спортивное признание

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров введен в Зал славы лиги смешанных единоборств АСА (Absolute Championship Akhmat, Абсолютный Чемпионат Ахмат). Накануне Кадырова поймали на лжи.

Церемония награждения состоялась во время турнира ACA 189, прошедшего в пятницу, 11 июля, в Грозном. Об этом сообщает "Телеграф".

Во время турнира Кадыров получил специальные перчатки в трофейной рамке. Кроме того, лига, которая фактически находится под контролем главы Чечни, опубликовала ролик посвященный этому "цирковому представлению".

Примечательно, что Кадыров на мероприятии был одет в спортивный костюм. На одном рукаве у него можно было увидеть российский триколор, а на другом — цвета флага Чечни.

В сети лишь посмеялись над очередным "цирком", который устроил Кадыров. Кроме того, пользователи не понимают, почему не наградили его сына Адама.

Напомним, Адам Кадыров попал в Книгу рекордов России во время вечера боев. Он стал настоящим мемом из-за изобилия наград и орденов, которые ему стали вручать после того, как он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. К слову, недавно Кадыров-младший женился.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Адам "победил" бойца UFC. Спортсмена после этого прозвали "игрушкой Кадырова".