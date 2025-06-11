В СБУ показали видео спецоперации "Паутина". Малюк анонсировал новые сюрпризы для России

Примерная стоимость пораженной техники превышает 7 миллиардов долларов

Новое видео спецоперации "Паутина" показала Служба безопасности Украины. Атака на военную операцию противника на территории России стала ответом на массированные ракетные обстрелы украинских городов, больниц и энергетической инфраструктуры.

На кадрах, опубликованных СБУ, видна хронология событий. Показано, как готовили и реализовали одну из самых масштабных атак в глубоком тылу врага.

Как готовили и провели операцию "Паутина"

Операцией по поручению президента Украины Владимира Зеленского руководил глава СБУ Василий Малюк. Готовили ее в условиях максимальной секретности.

Сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а позже – модульные деревянные домики. На территории России дроны спрятали под крыши домиков, размещенных на грузовиках. Когда пришло время, крыши домов открыли дистанционно и дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели – военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ", – отметил Малюк.

Малюк анонсировал новые "сюрпризы" для России

Глава СБУ заявил, что Служба безопасности работает над новыми операциями по нанесению потерь врагу. По его словам, они будут не менее болезненными для агрессора, чем "Паутина".

"СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя неуязвимым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция "Паутина"", – подчеркнул Малюк.

Результаты операции "Паутина" впечатляют

Как известно, 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в российском тылу. Под ударами оказались "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". На этих аэродромах базировалась стратегическая авиация РФ, регулярно обстреливающая мирные украинские города.

Всего была поражена 41 единица авиации врага, в том числе самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78". Примерная стоимость пораженной техники превышает 7 миллиардов долларов.

Напомним, британский генерал-майор в отставке Чип Чепмэн в интервью "Телеграфу" оценил, сможет ли Россия оправиться от потери части стратегической авиации. По его словам, важна не потеря самолетов, а то, каким будет дальнейшее соединение дронов, крылатых и баллистических ракет со стороны врага.