Памятник невероятной красоты: как выглядит могила актрисы Натальи Ужвий, в честь которой выпустили монету и марку

Легендарная украинская актриса умерла 22 июля 1986 года

Наталья Ужвий — выдающаяся украинская актриса и культурная деятельница, которая была удостоена множества театральных и кинопремий, включая Шевченковскую и Сталинскую премии. Актриса умерла 22 июля 1986 года и в этот день исполняется 39 лет со дня ее смерти.

"Телеграф" расскажет, чем прославилась Наталья Ужвий и как выглядит ее памятник на Байковом кладбище в Киеве.

Наталья Ужвий — что о ней известно?

Наталья Ужвий родилась 27 августа 1898 года в городе Любомль, сейчас это Волынская область, а на то время была Волынская губерния в составе Российской империи. Она происходила из простой многодетной семьи и была старшей из семи братьев и сестер. Когда у семьи была финансовая возможность, она училась в железнодорожном техникуме, а потом из-за нищеты вынуждена была бросить учебу и пошла работать швеей.

Наталья Ужвий в молодости

Артистические таланты Натальи проявлялись с юных лет. И только 1925 году девушке удалось закончить учебу в драматической студии при Первом государственном драматическом театре УССР имени Т. Г. Шевченко в Киеве. Первое время Ужвий там и осталась работать.

Позже актриса выступала на сцене Одесского государственного театра и 10 лет работала в театре "Березіль" в Харькове под руководством Леся Курбаса. Известно, что начиная с 1936 года и до конца жизни Наталья Ужвий была актрисой Киевского театра имени Франко. А в ее театральном репертуаре более 200 ролей.

Наталья Ужвий сыграла в более 20 фильмах

Кроме работы в театре Наталья Ужвий успевала сниматься в советском кино. Ее дебют состоялся в 1926 году, когда она сыграла роль Гали Домбровской в фильме "П.К.П.". Во время второй мировой войны в 1944 году актриса снялась в фильме "Радуга" который получил Сталинскую премию и международную славу. Среди ее киноработ роли в фильмах "Выборгская сторона" (1938), "Земля" (1954), "Пламя гнева" (1956) и другин. Всего в репертуаре Натальи Ужвий более 20 ролей в кино.

Наталья Ужвий с коллегами

Надо сказать, что талант актрисы и ее вклад в театральное и кинематографическое искусство высоко оценили. Она имела звание Народной артистки СССР, Героя Социалистического Труда и Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Мемориальная доска в честь Натальи Ужвий

Как выглядит могила Натальи Ужвий?

Актриса и культурная деятельница Наталья Ужвий умерла в Киеве 22 июля 1986 года. В этот день исполняется 39 лет со дня ее смерти. Похоронили легендарную актрису на Байковом кладбище, а со временем на ее могиле установили необычный памятник.

Могила Натальи Ужвий на Байковом кладбище

Надо сказать, что постамент в честь Натальи Ужвий выглядит невероятно красиво и эффектно. Памятник состоит из бюста актрисы с рукой на сердце, а сам этот бюст помещен в полукруг, вверху которого выгравировано ее имя и даты жизни/смерти. Внизу памятника — табличка с эпитафией, которая замыкает всю композицию.

Могила Натальи Ужвий на Байковом кладбище

Отметим, что вклад Натальи Ужвий в украинскую культуру не остался незамеченным и в независимой Украине. В ее честь названы улицы в Киеве и Харькове. К слову, именно из ее образа была сделана скульптура Катерины на памятнике Кобзарю в Харькове.

Скульптура Катерины на памятнике Кобзарю в Харькове

Кроме того, память Натальи Ужвий увековечили в именной почтовой марке с ее портретом. А в 2008 году Нацбанк выпустил юбилейную монету номиналом в 2 гривны с изображением Натальи Ужвий.

Именная марка в честь Натальи Ужвий

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