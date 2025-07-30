В ее честь назвали проулок в Киеве: от чего в 52 года умерла звезда "Крепостной" Оксана Воронина и как выглядела перед смертью

Актриса около 20 лет проработала в театре и снялась в десятках фильмов

Оксана Воронина — известная украинская актриса театра и кино, которая незадолго до смерти снялась в популярном украинском сериале "Крепостная". К сожалению, 30 июля 2020 года, жизнь актрисы оборвалась после тяжелой изнурительной болезни.

"Телеграф" в пятую годовщину смерти Оксаны Ворониной расскажет, что известно об актрисе и как она выглядела перед смертью.

Оксана Воронина — что о ней известно

Украинская актриса театра и кино Оксана Воронина родилась в Путивле Сумской области 11 ноября 1967 года. После школы девушка поступила в театральный институт Карпенка-Карого в Киеве и с того времени начала активно строить актерскую карьеру.

Оксана Воронина в последние годы жизни

По окончанию театрального института в 1990 году Оксана Воронина пошла работать в Белгородском государственном академическом театре им. Михаила Щепкина. Спустя практически 10 лет Воронина решила изменить место работы и устроилась в Киевский театр русской драмы им. Леси Украинки в Киеве, которому отдала почти 20 лет своей жизни и работала до самой смерти.

Оксана Воронина в последние годы жизни

Кроме работы в театре Оксана Воронина также активно снималась в кино и сериалах, правда, преимущественно в эпизодических ролях. В кино актриса дебютировала в 1972 года. А прославилась, получив яркую роль Нины в фильме "Прелюдия судьбы" 1984 года. А последней работой Ворониной стала роль мамы Афанасия в украинском сериале "Крепостная" в 2019 году.

Оксана Воронина в начале карьеры

Оксана Воронина всю свою жизнь посвяти работе в театре

Уже 30 июля 2020 года в Киевском театре Леси Украинки сообщили печальную новость — Оксана Воронина умерла. Тяжелая болезнь забрала жизнь 52-летней актрисы, она не дожила всего год до сценического юбилея — 20 лет в театре.

В 2025 году переулок Металлистов в Соломенском районе Киева был переименован в честь Оксаны Ворониной. Он проходит от улицы Михаила Брайчевского до Машиностроительного переулка.

В честь Оксаны Ворониной назвали переулок в Киеве

Оксана Воронина у мерла на 53-м году жизни

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