Россияне подложили свинью своим же: ВСУ атаковали важную позицию РФ, кому еще досталось

В Украине пока ничего не комментировали

Российские волонтеры фактически могли помочь ВСУ скорректировать удар по войскам РФ. А на Белгородщине произошел пожар после атаки дрона.

По данным российского и украинского журналиста-международника Ивана Яковины, в российских телеграмм-каналах сообщают, что якобы волонтеры из организации "Полк Марго" обнародовали видео по передаче помощи подразделению Минобороны РФ "Барс-Курск". На записи показали конкретное месторасположение военных и даже работу технической службы дронов.

После этого, по данным российских источников, по локации прилетели ракеты и среди военных возникли значительные потери.

Благодаря действительно четкой работе российских наводчиков ракеты украинских Хаймарсов прилетели точно по адресу. От пункта размещения "Барс-Курск" осталось кровавое месиво. Убиты и ранены десятки (если не сотни) нынешних жителей "Солнышко". Выжившие передают горячий привет "Полку Марго" – пишут посты в своих соцсетях и дружеских ТГ-каналах, пишет Иван Яковина

Тем временем в Новом Осколе на Белгородщине произошел пожар на складах по прилету дрона. Местные жители сообщают о больших столбах дыма и публикуют видео в соцсетях. Накануне в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников.

В то же время в Украине официально не подтверждают ни удар по военной группировке, ни пожары в Белгородской области.

