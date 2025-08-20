Россияне подложили свинью своим же: ВСУ атаковали важную позицию РФ, кому еще досталось
В Украине пока ничего не комментировали
Российские волонтеры фактически могли помочь ВСУ скорректировать удар по войскам РФ. А на Белгородщине произошел пожар после атаки дрона.
По данным российского и украинского журналиста-международника Ивана Яковины, в российских телеграмм-каналах сообщают, что якобы волонтеры из организации "Полк Марго" обнародовали видео по передаче помощи подразделению Минобороны РФ "Барс-Курск". На записи показали конкретное месторасположение военных и даже работу технической службы дронов.
После этого, по данным российских источников, по локации прилетели ракеты и среди военных возникли значительные потери.
Благодаря действительно четкой работе российских наводчиков ракеты украинских Хаймарсов прилетели точно по адресу. От пункта размещения "Барс-Курск" осталось кровавое месиво. Убиты и ранены десятки (если не сотни) нынешних жителей "Солнышко". Выжившие передают горячий привет "Полку Марго" – пишут посты в своих соцсетях и дружеских ТГ-каналах,
Тем временем в Новом Осколе на Белгородщине произошел пожар на складах по прилету дрона. Местные жители сообщают о больших столбах дыма и публикуют видео в соцсетях. Накануне в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников.
В то же время в Украине официально не подтверждают ни удар по военной группировке, ни пожары в Белгородской области.
