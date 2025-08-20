Росіяни підклали свиню своїм же: ЗСУ атакували важливу позицію РФ, кому ще дісталось

В Україні поки нічого не коментували

Російські волонтери фактично могли допомогти ЗСУ скорегувати удар по військах РФ. А на Бєлгородщині сталася пожежа після атаки дрона.

За даними російського та українського журналіста-міжнародника Івана Яковини, у російських телеграм-каналах повідомляють, що нібито волонтери з організації "Полк Марго" оприлюднили відео з передачі допомоги підрозділу Міноборони РФ "Барс-Курск". На записі показали конкретне місце розташування військових та навіть роботу технічної служби дронів.

Після цього, за даними російських джерел, по локації прилетіли ракети, і серед військових виникли значні втрати.

Завдяки дійсно чіткій роботі російських навідників ракети українських Хаймарсів прилетіли точно за адресою. Від пункту розміщення "Барс-Курськ" залишилося криваве місиво. Вбиті і поранені десятки (якщо не сотні) нинішніх мешканців "Сонечка". Ті, хто вижив, передають палкий привіт "Полку Марго" – пишуть пости усвоїх соцмережах і дружніх ТГ-каналах, пише Іван Яковина

Тим часом у Новому Осколі на Бєлгородщині сталася пожежа на складах після прильоту дрона. Місцеві мешканці повідомляють про великі стовпи диму та публікують відео у соцмережах. Напередодні в регіоні оголосили небезпеку атаки безпілотників.

Водночас в Україні офіційно не підтверджують ані удару по військовому угрупованню, ані пожежі в Бєлгородській області.

