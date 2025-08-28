У путиниста есть по меньшей мере четверо детей

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин, предлагавший диктатору Путину расправу над оппозицией, не говорит о личной жизни. Он скрывает свою избранницу, как и Дмитрий Патрушев, который может следующим возглавить Кремль.

"Телеграф" выяснил, что известно о личной жизни главы российской Госдумы, и состоит ли он в браке.

Личная жизнь Вячеслава Володина

В студенческие годы Володин обручился с Викторией Дмитриевой 1962 года рождения. Ее отец был первым секретарем Ершовского райкома КПСС. В их браке появилось трое детей — дочь и два сына.

Старшая дочь Светлана появилась на свет в 1990 году. Она обучалась в юридической академии Саратова и Московском университете. После окончания вуза Володина занялась научной карьерой в аспирантуре университета Саратовского имени Чернышевского. Там она изучала криминалистику.

Дочь Володина защитила кандидатскую диссертацию "Многопартийность как основа конституционного устройства России". Сейчас она возглавляет компанию, занимающуюся организацией выставок и конференций. Также Володина работает в бренд-менеджменте. На странице в инстаграме она пишет о путешествиях, делится мыслями из книг и молчит о кровавой войне России против Украины.

По информации в сети, Светлана не состоит в браке и не имеет детей. Младшим потомкам Володина сейчас примерно 12 и 11 лет, но о них ничего не известно.

В 2021 появилась информация, что последователь кремлевского режима имеет новые отношения. Второй избранницей политика стала Яна Полякина, которая на 23 года младше его. Несмотря на то, что девушка сменила фамилию, официального брака с Володиным она не регистрировала.

Россиянка родилась в 1987 году в селе Великое Игнатово в районе Мордовия в России. Девушка происходит из скромной семьи. Говорят, что Полякова и Володин познакомились в начале 2000-х, когда мужчина активно строил политическую карьеру. Некоторое время местом ее работы был Мордовский дворец культуры.

Впоследствии у девушки внезапно начала появляться роскошная недвижимость – в 2008 году она стала владелицей квартиры в Москве. А в 21 год Полякова основала Дом печати в Саратове. В 26 лет у Поляковой появилась квартира в Москве на 373 квадратных метра, стоимостью 500 миллионов рублей, а также дом возле Москвы за 200 миллионов рублей. Предполагается, что Володин не регистрирует брак, чтобы не декларировать все имения, записанные на Полякову.

Также известно, что избранница родила путинисту сына. А по некоторым источникам, в этих отношениях у Володина появилась еще и дочь.

