Была требовательной преподавательницей в школе: что известно о жене Анджея Дуды

Жена экс-президента Польши была учительницей до того, как стала первой леди

Жена Анджея Дуды — не тот человек, который кричит с трибун и пытается быть повсюду. Она – тихая поддержка экс-президента Польши. Она сотрудничала с Еленой Зеленской, и они даже запустили совместный проект.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о бывшей первой леди Польши. Ее имя – Агата Корнгаузер-Дуда и с будущим мужем она познакомилась еще в университете.

История любви Анджея Дуды и Агаты Корнгаузер

Впервые Анджей и Агата увиделись в подростковые годы — они оба учились в Кракове, в конкурирующих лицеях. Первое знакомство состоялось во время школьной вечеринки, после чего Анджей не отпускал мысли об Агате.

Анджей Дуда с женой. Фото: Getty Images

Любви с первого взгляда между ними не было – все наоборот развивалось постепенно. Парень долго ухаживал, но девушка была неприступной. Постепенно они начали проводить время вместе, ходили в кино и на летние танцы в "Pałac pod Baranami". Впоследствии они все же стали парой.

После окончания университета пара вышла замуж, а впоследствии и вступила в церковный брак в 1995 году. В том же году родилась их дочь Кинга.

Анджей Дуда с женой. Фото: Getty Images

Что известно о жене Анджея Дуды

До того как ее муж стал президентом, Агата более 15 лет работала учительницей немецкого языка в краковском лицее. Она имела репутацию требовательной преподавательницы. К занятиям она относилась ответственно и усердно готовилась к урокам, по словам ее коллег.

Анджей Дуда с супругой. Фото: Getty Images

Как первая леди Польши, Агата участвовала в разных социальных проектах. В частности, она поддерживала образование детей с особыми потребностями, занималась популяризацией чтения среди молодежи, поддерживала украинских переселенцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Александра Лукашенко. На публике супруга самопровозглашенного президента Беларуси появлялась только раз.