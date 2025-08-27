Укр

Ее держали в тени, как и жену Путина: почему экс-первая леди Людмила Янукович редко выходила на публику

Катерина Любимова
Читати українською
Почему жена Януковича редко появлялась на публике Новость обновлена 27 августа 2025, 13:35
Почему жена Януковича редко появлялась на публике. Фото Коллаж "Телеграфа"

Экс-жена Януковича запомнилась нелепыми высказываниями и нарядами

Бывшая жена четвертого президента Украины Людмила Янукович, которая сейчас живет в оккупированном Крыму, во время нахождения мужа при власти почти не появлялась на публике и не выполняла привычных функций первой леди. Как оказалось, на это были свои причины.

Образ Людмилы Янукович остался за кадром, а над ее имиджем никто не работал, хотя в команде бывшего президента были "самые лучшие" пиарщики. В интервью программы "Це ніхто не буде дивитись" политконсультант Алексей Ковжун рассказал, почему оставить Людмилу Янукович "за бортом" было сознательным решением.

Почему экс-первая леди Людмила Янукович редко появлялась на публике

Жена четвертого президента Украины Виктора Януковича редко появлялась на мероприятиях и практически не давала интервью. И даже когда выходила в свет, то часто становилась предметом насмешек из-за своих странных нарядов и нелепых высказываний. Но улучшить ее имидж и образ никто и не старался, поскольку Людмилу Янукович не рассматривали как ресурс, который может усилить позицию мужа в глазах граждан.

Людмила Янукович
Людмила Янукович оставалась в тени своего мужа

По словам эксперта, жены авторитарных лидеров и диктаторов не считались отдельными публичными игроками, поскольку в таких системах "женой правителя всегда была страна".

Людмила Янукович
Над имиджем Людмилы Янукович никто не работал

Ковжун провел параллели с российской политической системой, где также фактически отсутствует роль первой леди, ведь диктатора Владимира Путина очень редко видели в компании своей жены Людмилы.

Людмила Янукович
Людмила Янукович редко выходила в свет вместе с экс-президентом

В Украине также долгое время не существовало института первой леди. Многие люди старшего поколения сохранили в памяти образ Раисы Горбачевой, которая своим активным присутствием раздражала чиновников, делая образ жены лидера "опасным" для имиджа мужчины, сохранявшем власть.

Людмила Янукович
Людмила Янукович часто становилась объектом насмешек

"Телеграф" писал ранее, как в день свадьбы выглядели Виктор Янукович и его жена. Они поженились сразу после того, как он вышел из колонии.

