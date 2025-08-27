Ее держали в тени, как и жену Путина: почему экс-первая леди Людмила Янукович редко выходила на публику

Экс-жена Януковича запомнилась нелепыми высказываниями и нарядами

Бывшая жена четвертого президента Украины Людмила Янукович, которая сейчас живет в оккупированном Крыму, во время нахождения мужа при власти почти не появлялась на публике и не выполняла привычных функций первой леди. Как оказалось, на это были свои причины.

Образ Людмилы Янукович остался за кадром, а над ее имиджем никто не работал, хотя в команде бывшего президента были "самые лучшие" пиарщики. В интервью программы "Це ніхто не буде дивитись" политконсультант Алексей Ковжун рассказал, почему оставить Людмилу Янукович "за бортом" было сознательным решением.

Почему экс-первая леди Людмила Янукович редко появлялась на публике

Жена четвертого президента Украины Виктора Януковича редко появлялась на мероприятиях и практически не давала интервью. И даже когда выходила в свет, то часто становилась предметом насмешек из-за своих странных нарядов и нелепых высказываний. Но улучшить ее имидж и образ никто и не старался, поскольку Людмилу Янукович не рассматривали как ресурс, который может усилить позицию мужа в глазах граждан.

Людмила Янукович оставалась в тени своего мужа

По словам эксперта, жены авторитарных лидеров и диктаторов не считались отдельными публичными игроками, поскольку в таких системах "женой правителя всегда была страна".

Над имиджем Людмилы Янукович никто не работал

Ковжун провел параллели с российской политической системой, где также фактически отсутствует роль первой леди, ведь диктатора Владимира Путина очень редко видели в компании своей жены Людмилы.

Людмила Янукович редко выходила в свет вместе с экс-президентом

В Украине также долгое время не существовало института первой леди. Многие люди старшего поколения сохранили в памяти образ Раисы Горбачевой, которая своим активным присутствием раздражала чиновников, делая образ жены лидера "опасным" для имиджа мужчины, сохранявшем власть.

Людмила Янукович часто становилась объектом насмешек

