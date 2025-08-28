На 23 роки молодша за нього: як виглядає обраниця Володіна, якого називають наступником Путіна

Путініст має щонайменше четверо дітей

Голова російської Держдуми В’ячеслав Володін, який пропонував диктатору Путіну розправу над опозицією, не говорить про особисте життя. Він приховує свою обраницю, як і Дмитро Патрушев, який може наступним очолити Кремль.

"Телеграф" з'ясував, що відомо про особисте життя очільника російської Держдуми, і чи перебуває він у шлюбі.

Особисте життя В’ячеслава Володіна

У студентські роки Володін побрався з Вікторією Дмитрієвою 1962 року народження. Її батько був першим секретарем Єршовського райкому КПРС. У їхньому шлюбі з'явилось троє дітей — донька і два сини.

Володін і Дмитрієва, фото з мережі

Старша донька Світлана з'явилась на світ у 1990 році. Вона навчалась в юридичній академії Саратова та Московському університеті. Після закінчення вишу Володіна зайнялась науковою кар’єрою в аспірантурі Саратовського університету імені Чернишевського. Там вона вивчала криміналістику.

Донька Володіна - Світлана, фото з її інстаграм-сторінки

Донька Володіна захистила кандидатську дисертацію "Багатопартійність як основа конституційного устрою Росії". Зараз вона очолює компанію, яка займається організацією виставок та конференцій. Також Володіна працює у бренд-менеджменті. На сторінці в інстаграмі вона пише про подорожі, ділиться думками з книг і мовчить про криваву війну Росії проти України.

Володіна працює у рекламі, фото з її інстаграм-сторінки

Володіна мовчить про війну, фото її інстаграм-сторінки

За інформацією у мережі, Світлана не перебуває у шлюбі та не має дітей. Молодшим нащадкам Володіна зараз приблизно 12 і 11 років, але про них нічого не відомо.

Володіна не перебуває у шлюбі, фото її інстаграм-сторінки

У 2021 році з'явилась інформація, що послідовник кремлівського режиму має нові стосунки. Другою обраницею політика стала Яна Полякіна, яка на 23 роки молодша від нього. Попри те, що дівчина змінила прізвище, офіційного шлюбу з Володіним вона не реєструвала.

Яна Полякіна, нова обраниця Володіна, фото з мережі

Росіянка народилась у 1987 році в селі Велике Ігнатово у районі Мордовія, що у Росії. Дівчина походить зі скромної родини. Подейкують, що Полякова та Володін познайомилися на початку 2000-х, коли чоловік активно будував політичну кар'єру. Певний час місцем її роботи був Мордовський палац культури.

Полякіна родом з Мордовії, фото з мережі

Згодом у дівчини раптово почала з'являтися розкішна нерухомість — у 2008 році вона стала власницею квартири в Москві. А у 21 рік Полякова заснувала Будинок друку в Саратові. У 26 років у Полякової з'явилась квартира у Москві на 373 квадратних метри, вартістю 500 мільйонів рублів, а також дім біля Москви за 200 мільйонів рублів. Припускається, що Володін не реєструє шлюб, аби не декларувати всі свої маєтки, записані на Полякову.

Полякіна стала мільйонеркою у стосунках з Володіним, фото з мережі

Також відомо, що обраниця народила путіністу сина. А за деякими джерелами, у цих стосунках у Володіна з'явилась ще й донька.

