"Дама с коровой", которая не живет с мужем: что известно о жене Лукашенко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На публике первая леди Беларуси появлялась только раз
Почти никто ее не видел, потому что она не дает интервью, не появляется на публике и даже не живет вместе со своим мужем. Речь идет о жене Александра Лукашенко Галину, которую также называют "дамой с коровой". И хотя формально она до сих пор первая леди Беларуси, фактически этот статус ей не принадлежит.
Официально президент Беларуси до сих пор женат, но вместе с женой они не живут. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Галине Лукашенко.
Что известно о жене Лукашенко
Родилась Галина Желнерович (девичья фамилия) 1 января 1955 года в стекле Рыжковичи Могилевской области. Она училась на историческом факультете Могиловского педагогического института, где и познакомилась с будущим мужем. Поженились Александр Лукашенко и Галина в 1975 году.
В сети есть информация, что первая леди Беларуси работала в детском саду – она была воспитательницей. Позже она заняла должность руководителя отдела Могилевского облисполкома по оздоровлению населения.
За 30 лет президентства мужчины, на публике Галина появлялась однажды. Еще в 1994 году она ездила с Лукашенко в Израиль. После этого женщина полностью скрылась с радаров.
К слову, еще в 2014 году Лукашенко сообщил, что с женой они не живут вместе уже больше 30 лет. Однако официально они не разведены, а оставались в браке, чтобы не травмировать сыновей. К слову, тогда им было 19 и 14 лет.
Почему жена Лукашенко – дама с коровой
В СМИ когда-то появилось фото Галины Лукашенко, на котором она изображена во время доения коровы — и, по слухам, этот кадр очень разозлил Александра Лукашенко. Судя со сплетен, после этого он распорядился забрать животное, выставить охрану у дома Галины и возвести вокруг него высокое ограждение.
Жилье жены Лукашенко, как сообщается, расположено в ее родном селе Рыжковичи, где она, вероятно, проживает до сих пор. Несмотря на то, что официально они все еще состоят в браке, совместная жизнь супругов давно завершилась — отношения сведены к формальному статусу без реального сожительства.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о любимом сыне Лукашенко Коленьке. Он внебрачный ребенок и ему всего 20 лет.