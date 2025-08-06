"Дама с коровой", которая не живет с мужем: что известно о жене Лукашенко

На публике первая леди Беларуси появлялась только раз

Почти никто ее не видел, потому что она не дает интервью, не появляется на публике и даже не живет вместе со своим мужем. Речь идет о жене Александра Лукашенко Галину, которую также называют "дамой с коровой". И хотя формально она до сих пор первая леди Беларуси, фактически этот статус ей не принадлежит.

Официально президент Беларуси до сих пор женат, но вместе с женой они не живут. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Галине Лукашенко.

Что известно о жене Лукашенко

Родилась Галина Желнерович (девичья фамилия) 1 января 1955 года в стекле Рыжковичи Могилевской области. Она училась на историческом факультете Могиловского педагогического института, где и познакомилась с будущим мужем. Поженились Александр Лукашенко и Галина в 1975 году.

Лукашенко с женой в молодости

В сети есть информация, что первая леди Беларуси работала в детском саду – она была воспитательницей. Позже она заняла должность руководителя отдела Могилевского облисполкома по оздоровлению населения.

Свадьба Лукашенко

За 30 лет президентства мужчины, на публике Галина появлялась однажды. Еще в 1994 году она ездила с Лукашенко в Израиль. После этого женщина полностью скрылась с радаров.

Жена Лукашенко во время поездки в Израиль в 1994 году

К слову, еще в 2014 году Лукашенко сообщил, что с женой они не живут вместе уже больше 30 лет. Однако официально они не разведены, а оставались в браке, чтобы не травмировать сыновей. К слову, тогда им было 19 и 14 лет.

Почему жена Лукашенко – дама с коровой

В СМИ когда-то появилось фото Галины Лукашенко, на котором она изображена во время доения коровы — и, по слухам, этот кадр очень разозлил Александра Лукашенко. Судя со сплетен, после этого он распорядился забрать животное, выставить охрану у дома Галины и возвести вокруг него высокое ограждение.

Жена Лукашенко – "дама с коровой"

Жилье жены Лукашенко, как сообщается, расположено в ее родном селе Рыжковичи, где она, вероятно, проживает до сих пор. Несмотря на то, что официально они все еще состоят в браке, совместная жизнь супругов давно завершилась — отношения сведены к формальному статусу без реального сожительства.

